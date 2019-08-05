На параде мы увидели смертоносный флот России – американские СМИ

Американский военный журнал The National Interest оценил главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ, прошедший в Санкт-Петербурге.

"Россия только что продемонстрировала свой смертоносный флот", - говорится в статье.

Авторы издания обратили внимание на то, что вместо атомного ракетного крейсера "Петр Великий" и авианосца "Адмирал Кузнецов" в этом году в параде участвовал новейший фрегат "Адмирал Касатонов" с противолодочной и противоторпедной системой на борту. Отсутствие этих боевых единиц, по мнению The National Interest, отразило современную концепцию российского флота, где основная ставка делается на маневренные корабли.

"Именно такая прагматическая ориентация на небольшие и недорогие корабли стала основой масштабной программы модернизации ВМФ России. Как рассказал Владимир Путин, в настоящий момент уровень современного вооружения и военной техники ВМФ превышает 62%, что является весьма высоким результатом", - пишут авторы.

В статье отмечается, что в России несколько десятков лет предпринимают шаги для запуска новейших проектов, что и продемонстрировал военно-морской парад.