Представитель экспертной группы Общества внешней политики Германии Кристиан Меллинг дал интервью немецкому изданию Sddeutsche Zeitung, в котором коснулся тактики и стратегии противостояния НАТО и России.

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По словам Меллинга, "европейцы уязвимы" и должны "противостоять всему спектру российских угроз". В качестве примера одной из таких "угроз" немецкий "эксперт" привёл ракету 9М729, объявив, что она "за несколько минут может долететь до любой европейской столицы, кроме Лиссабона".

После этих слов понятно, что называется, откуда растут ноги у этого "экспертного мнения". Дело в том, что ранее в США обвинили Россию в том, что именно 9М729 нарушает условия ДРСМД, и использовали эти голословные обвинения в адрес Москвы для своего же выхода из договора.

Но ни США, ни г-н Меллинг не представляют доказательства того, что новая российская ракета способна преодолеть "запрещённые расстояния". ТТХ ракеты таковы, что максимальная дальность поражения целей 9М729 составляет 480 км. Поэтому заявления о "долететь до любой европейской столицы" можно назвать доказательством полной некомпетентности представителя Общества внешней политики Германии в военном вопросе.

Меллинг продолжает. По его словам, страны НАТО должны принимать консолидированные меры для нейтрализации российской ракетной угрозы.

Немецкий "эксперт":

Нам необходимо, пожалуй, наступательная составляющая. Я говорю о ракетах, которые способны были бы поразить командные центры в России.

Очередной "голубь мира", немецкий рупор Соединённых Штатов.