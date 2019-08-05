Конкурс ремонтных бригад "Рембат" в рамках АрМИ-2019 открылся в Омске

В соревнованиях принимают участие представители России, Венесуэлы, Конго, Лаоса, Узбекистана, Мозамбика, Камбоджи и Иордании

ОМСК, 4 августа. /ТАСС/. Международный конкурс ремонтных подразделений "Рембат" начался в воскресенье в рамках V Армейских международных игр (АрМИ-2019) на полигоне Омского автобронетанкового инженерного института. В ходе открывшегося первого этапа - "Индивидуальная гонка" - участники пройдут по маршруту с препятствиями и площадками для выполнения специальных работ и нормативов.

"По накалу страстей наши соревнования мало чем отличаются от крупнейших мировых спортивных первенств. Вышел на старт - побеждай! Однако здесь военнослужащие различных стран встречаются не только как соперники, но и как товарищи. Их грозные боевые машины служат лишь средством для ведения спортивной борьбы", - сказал в ходе церемонии открытия заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

Соревнования будут проходить с 4 по 10 августа в четыре этапа. В них принимают участие представители Венесуэлы, Конго, Лаоса, Узбекистана, Мозамбика, Камбоджи, Иордании и России. Они будут использовать мастерские технического обслуживания МТО-УБ1, ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ и бронированные ремонтно-эксплуатационные машины БРЭМ.

С 3 по 17 августа на 25 военных полигонах десяти государств - РФ, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Китая, Казахстана, Индии, Ирана, Монголии и Узбекистана - пройдут пятые Армейские международные игры (АрМИ) - учебно-боевые состязания военнослужащих РФ и ряда иностранных государств. Организатором игр является Министерство обороны России. В ходе АрМИ демонстрируют свои навыки и умения солдаты и офицеры, представляющие разные виды и рода войск.