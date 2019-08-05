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05.08.2019
Интерфакс-АВН

Госдеп США приветствовал перемирие в Идлибской зоне деэскалации в Сирии

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На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Алаеддин

Вашингтон. 4 августа. ИНТЕРФАКС - В США с одобрением относятся к сообщениям о перемирии, достигнутом в сирийской провинции Идлиб, однако обращают внимание на необходимость прекращения действий, которые ведут к гибели мирного населения, говорится в сообщении американского Госдепартамента, поступившем в "Интерфакс".

"Соединенные Штаты приветствуют новости об объявленном на северо-западе Сирии прекращения огня", - говорится в нем.

Одновременно Госдеп отметил, что "по-настоящему важным является прекращение атак против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры".

"Мы бы поддержали любые действия в направлении достижения этой важной цели",- подчеркивается в заявлении.

Госдепартамент США отметил, что Вашингтон "высоко оценивает совместные усилия Турции и России по восстановлению режима прекращения огня", а также деятельность генсека ООН и его личное участие в нормализации обстановки в Идлибе, "в том числе путем создания комиссии по расследованию ситуации в Идлибе с сентября 2018 года и в дальнейшем".

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Страны
Россия
Сирия
США
Турция
Компании
ООН
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