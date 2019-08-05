Войти
05.08.2019
Известия.ru

Беспилотник вертикального взлета представят на МАКС-2019

610
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Макет беспилотника вертикального взлета массой 7 тонн представят на авиакосмическом салоне МАКС-2019. Об этом "РИА Новости" сообщил представитель группы "Кронштадт" — компании-разработчка машины.

"Мы не оставляем эту тему, продолжаем работу в этом направлении, изучаем возможности гражданского применения машины", — сказал собеседник агентства.

По его словам на авиасалоне МАКС-2019 группа планирует привлечь внимание потенциальных потребителей. Авиакосмический салон пройдет с 27 августа в 1 сентября в подмосковном Жуковском.

"Кронштадт" объединяет ряд предприятий, специализирующихся на производстве сложных технических средств в воздухе, на море и на суше.

Ранее сообщалось, что группа "Кронштадт" планирует создать беспилотный летательный аппарат на основе самолета Ил-112 Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина.

3 августа стало известно, что на статической экспозиции МАКС-2019 впервые покажут истребитель пятого поколения Су-57.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ил-112
ПАК ФА
Компании
Ил
Кронштадт
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
Похожие новости
17.12.2014
Темп производства Т-50 составит 13-14 самолетов в год
30.07.2014
ОАК подпишет в 2015 году контракт на поставку десятков истребителей пятого поколения
19.09.2011
Поникшие крылья "Туполева"
12.08.2010
Курсом на перевооружение
19.02.2009
А.Федоров ответил на вопросы российских журналистов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.08 18:17
  • 16
Россияне назвали отечественный флот сильнейшим в мире
  • 05.08 16:52
  • 6
Военный аэродром сделали невидимым
  • 05.08 16:51
  • 5
Т-14 "Армата": монитор для "Птеродактиля"
  • 05.08 16:34
  • 1
Пакистанский премьер согласился на посредничество Трампа для нормализации отношений с Индией
  • 05.08 16:07
  • 3
С неба — в бой. Что разрабатывают для российского десанта будущего
  • 05.08 15:50
  • 11
Дождались! Новая «НИВА» Лада 4х4 Vision
  • 05.08 15:40
  • 1
Браво выбору: что стоит за индийским контрактом по покупке Р-27
  • 05.08 14:43
  • 1
Созданный для "Ратника" парашют позволит бойцу стрелять еще в воздухе
  • 05.08 13:48
  • 26
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 05.08 13:20
  • 2
"Это произойдет": Трамп верит в подписание соглашения с Россией
  • 05.08 12:36
  • 39
Траектория полета ракеты "Авангард" проходит на высоте десятков километров
  • 05.08 11:38
  • 1
Die Welt (Германия): как Путин будет теперь укреплять свою неоимперскую политику
  • 05.08 11:22
  • 4
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева
  • 05.08 11:18
  • 156
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 05.08 10:20
  • 3
История самого богатого бомжа инвестора