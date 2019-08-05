Беспилотник вертикального взлета представят на МАКС-2019

Макет беспилотника вертикального взлета массой 7 тонн представят на авиакосмическом салоне МАКС-2019. Об этом "РИА Новости" сообщил представитель группы "Кронштадт" — компании-разработчка машины.

"Мы не оставляем эту тему, продолжаем работу в этом направлении, изучаем возможности гражданского применения машины", — сказал собеседник агентства.

По его словам на авиасалоне МАКС-2019 группа планирует привлечь внимание потенциальных потребителей. Авиакосмический салон пройдет с 27 августа в 1 сентября в подмосковном Жуковском.

"Кронштадт" объединяет ряд предприятий, специализирующихся на производстве сложных технических средств в воздухе, на море и на суше.

Ранее сообщалось, что группа "Кронштадт" планирует создать беспилотный летательный аппарат на основе самолета Ил-112 Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина.

3 августа стало известно, что на статической экспозиции МАКС-2019 впервые покажут истребитель пятого поколения Су-57.