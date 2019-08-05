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05.08.2019
Известия.ru

"Роскосмос" отложил запуск метеоспутника "Арктика-М" на два года

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Источник изображения: Фото: forumarctica.ru

Отправка в космос метеорологического спутника "Арктика-М" №2 для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе перенесен с 2021 на 2023 год.

Об этом говорится в документах госкорпорации "Роскосмос", размещенных на сайте госзакупок. Ранее с 2019 на 2020 год был отложен запуск спутника "Арктика-М" №1.

Как сообщает "РИА Новости", в федеральной космической программе России на 2016-2025 годы также имелись планы осуществить запуски еще трех аппаратов "Арктика-М".

Спутник разместят на высокоэллиптической орбите, что позволит собирать метеорологические и гидрологические данные о состоянии полярных областей Земли.

При этом аппарат будет периодически удаляться от земной поверхности и давать разномасштабные изображения. Отмечается, что у него будет отличная от вращения Земли скорость, а также непрерывное изменение ракурса съемки.

Выведение на орбиту аппаратов позволит Гидрометцентру повысить точность моделей при составлении краткосрочных прогнозов погоды и даст ученым большой объем новых данных для изучения феномена глобального изменения климата.

Сейчас в составе российской орбитальной группировки работают четыре спутника гидрометеорологического назначения – три низкоорбитальных ("Метеор-М") и один геостационарный ("Электро-Л").

Ранее стало известно, что что в 2023–2025 годах с целью повышения точности российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС на орбиту выведут шесть высокоорбитальных навигационных спутников "Глонасс-В".

В 2030 году орбитальная группировка полностью перейдет использование космических аппаратов нового поколения "Глонасс-К2". Они отличаются от предыдущего поколения большим количеством излучаемых навигационных сигналов и сроком службы.

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Страны
Россия
Продукция
Глонасс-К
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Арктика
ГЛОНАСС
Изменение климата
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