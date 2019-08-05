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05.08.2019
bmpd.livejournal.com

Новый китайский легкий танк типа 15

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Про новейший китайский легкий танк Тип 15

Небезынтересный получасовой репортаж о новейшем китайском легком танке Тип 15 (эскпортное обозначение VT5) вышел на телеканале CCTV 7.

Ранее в этом блоге dambiev сообщалось о том, что в конце 2018 года министерство обороны КНР официально подтвердило принятие на вооружение НОАК легких танков Тип 15.

Тип 15 ранее уже демонстрировался в экспортной версии под названием VT5, а также известен как ZTQ-15. Впервые танк был показан на выставке Airshow China-2016 и, согласно официальному описанию, оснащён компьютеризированной системой управления огнём, способной обнаруживать и идентифицировать цели на расстоянии свыше 3 км. Основное вооружение танка - 105-мм орудие, кроме того, он может оснащаться различными боевыми модулями (в том числе дистанционно управляемыми). Внешне VT5 похож на танки Тип 96А и VT4, но существенно меньше их по массе и габаритам. Длина VT5 (с пушкой, направленной вперёд) составляет 9,2 м, ширина (с боковыми юбками) - 3,3 м, высота (по крыше башни) - 2,5 м. Масса танка составляет от 33 до 36 т в зависимости от типа бронирования.

Базовая версия машины защищена цельносварной стальной бронёй, но может дополнительно комплектоваться композитными блоками и динамической защитой. Дополнительные пакеты бронирования позволяют танку выдерживать попадания реактивных гранат. Танк VT5 имеет классическую компоновку с размещением водителя в передней части, башней в центре и двигателем мощностью 1000 л.с. в задней части машины. В подбашенном отделении размещаются командир и наводчик, каждый из которых имеет комплект оборудования, состоящий из оптического и тепловизионного прицелов, а также лазерного дальномера. Кроме того, место командира танка оснащено системой кругового обзора.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
VT5
Проекты
ИТ
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