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05.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

Финляндия извинилась перед Россией за ошибку военного корабля

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Источник изображения: Vitau/wikipedia.org

Военно-морские силы Финляндии принесли России извинения за то, что их военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды. Инцидент произошел 1 августа, однако известно о нем стало только сейчас.

В сообщении ВМС Финляндии говорится, что минный заградитель Hämeenmaa вошел в территориальные воды России приблизительно на 600 метров. "Заметив ошибку, корабль немедленно вернулся в международные воды и сообщил об этом командованию", – передает РИА "Новости" заявление финских ВМС.

В Финляндии добавили, что по данному факту начато расследование.

Начальник штаба ВМС страны Туомас Тииликайнен заявил, что инцидент произошел к западу от острова Гогланд. Он подчеркнул, что ошибка не связана с провокацией и не несла злого умысла.

В июле Финляндия подняла в воздух истребители Hornet для определения трех российских самолетов над Балтийским морем.

В начале года в Финляндии заявляли о вылете самолетов F/A-18 для сопровождения российских Су-27.


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Финляндия
Продукция
F-18
Су-27
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