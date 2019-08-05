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05.08.2019
Военно-промышленный курьер

Уникальный морской отряд Росгвардии отмечает 30-летие

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Источник изображения: vpk-news.ru

Для обеспечения охраны и обороны важного объекта - федерального государственного унитарного предприятия "Атомфлот" - приказом министра Внутренних Дел СССР 3 августа 1989 года была утверждена организационно-штатная структура 2-го морского отряда сторожевых кораблей (катеров) с подчинением управлению внутренних войск МВД СССР по Северо-Западной зоне.

С этого дня отсчитывается история создания и становления мурманского морского отряда Росгвардии. За эти годы формировались новые подразделения, изменялись и дополнялись служебно-боевые задачи. Неизменным оставалось одно - высокий профессионализм личного состава при выполнении служебных задач в акватории Кольского залива, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, военнослужащие мурманского отряда совместно с коллегами из органов внутренних дел участвуют в охране общественного порядка на акваториях водных объектов, расположенных в районах с наиболее ценными природными ресурсами, а также оказывают содействие погранслужбе ФСБ России при охране госграницы.  

Отдельной страницей истории отряда стало участие военнослужащих в контртеррористических операциях на территории Северо-Кавказского региона.

Сегодня отряд — это хорошо слаженное подразделение, бойцы которого показывают высокие результаты как в повседневной службе, так и в ходе крупномасштабных учений. На учении "Север - 2018" руководство Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации высоко оценило слаженность действий и боевую выучку личного состава морского отряда.

Для того чтобы не допустить чрезвычайных происшествий на охраняемом объекте, боевые пловцы круглый год совершенствуют  навыки водолазной подготовки, в том числе методику подводного боя. Экипированы росгвардейцы специальными гидрокостюмами  сухого  типа, в которых можно  выполнять любые боевые задачи под водой независимо от времени года и температурного режима.  

За 30 лет существования морского отряда личный состав задержал более 25 тыс  нарушителей, изъяты десятки единиц  огнестрельного и холодного оружия, почти 2 тыс незаконных орудий лова, большое количество боеприпасов и взрывчатых веществ.

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