Шпионский полет: что делал самолет США у границ России

Рядом с Крымом пролетел самолет-разведчик США

Американский самолет провел разведку у российских границ Черноморского побережья. Несколькими днями ранее это же воздушное судно в течение двух с половиной часов проводило разведывательный полет в этом же районе. Появление иностранных летательных аппаратов у границ России в последнее время не редкость. Так, по данным Вооруженных сил России, только за последнюю неделю были замечены 39 воздушных судов.

У российского побережья Черного моря самолет США провел разведывательный полет. Об этом сообщил мониторинговый ресурс Plane Radar в своем твиттере.

В частности, приводилась информация о том, что самолет радиоэлектронной разведки ВМФ США Lockheed EP-3E Orion Aries II с регистрационным номером 156511 вылетел с авиабазы Суда-бэй, расположенной на острове Крит в Греции, в 11:15. После этого он отправился к Черноморскому побережью России.

В последнее время российские военные все чаще стали замечать иностранные беспилотники и самолеты-разведчики у границ России. Так, в 27 июля тот же американский самолет с регистрационным номером 156511 проводил разведку у российского побережья Черного моря. Воздушное судно, по данным мониторингового ресурса, вылетело в 12:10 с того же греческого полигона и спустя два с половиной часа уже проводило разведку. Отмечается, что самолет дважды юго-восточные границы Крыма, после чего переместился к его юго-западным рубежам. Во время своего полета аппарат приближался к береговой линии на 32 км.

В тот же день был замечен американский противолодочный самолет P-8A Poseidon с бортовым номером 169004. Он, согласно информации PlaneRadar, вылетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия в 11.:05 по мск, после чего был замечен в акватории Черного моря. Этот самолет курсировал у границ Крыма в течение нескольких часов, после чего в 16:00 по мск завершил разведку.

В ответ на это в Крыму заявили, что американцам лучше самим посетить Крымский полуостров, а не проводить разведку, изучая масштабы его развития, с воздуха.

"Мы не можем запретить американским самолетам летать возле наших границ, главное им не переходить черту дозволенного. Если американские власти так уж сильно интересует динамика развития Крыма и его военная мощь, то могут приехать с официальным визитом в российский регион, чтобы перенять опыт России по масштабному развитию территорий", - отметил в разговоре с РИА "Новости" депутат Госдумы России от крымского региона Руслан Бальбек.

Парламентарий уверен, что только личная встреча и общение с жителями региона смогут достоверно показать положение дел в Крыму. При этом, по его словам, никакая аэрофотосъемка этого не отразит.

"Призываю американских чиновников и политиков посмотреть правде в глаза, проявить политическое мужество, мудрость и приехать, согласовав визит через МИД РФ, в Крым", - заключил российский депутат.

Помимо крымского региона, за последнее время американские самолеты были замечены и вблизи Калининградской области. По данным PlaneRadar, воздушное судно, взлетевшее с американской авиабазы, было зафиксировано недалеко от Калининграда. Спустя три часа Boeing RC-135V Rivet Joint завершил разведку и отправился обратно. Тогда же в акватории Балтийского моря разведывательные действия проводил шведский самолет.

Только за последнюю неделю у российских границ проводили разведку 39 иностранных летательных аппаратов. При этом российским истребителям пришлось 12 раз подниматься в воздух, чтобы предотвратить нарушение государственной границы, следует из инфографики, опубликованной в газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда". При этом подчеркивается, что нарушения российских границ допущено не было.

Однако российские самолеты так же приближаются к иностранным границам. Так, 30 июля истребители ВВС Великобритании Typhoon сопроводили военный транспортный самолет России Ил-76, который пролетал недалеко от воздушной границы Эстонии, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение британского министерства обороны.

"Мы идентифицировали его, когда он находился близко к пространству НАТО. Это стандартный протокол для воздушных судов", - приводит издание слова заявления. В Минобороны Великобритании также отмечалось, что это "обычная миссия НАТО для самолетов Typhoon", которая показывает партнерскую работу Великобритании и Эстонии. Быстрая реакция британских ВВС

"Наш личный состав, расположенный в Эстонии и по всему миру, всегда готов отреагировать на любой сценарий, поскольку мы продолжаем быть приверженными нашим союзникам по НАТО", - отметил глава оборонного британского ведомства Бен Уоллес. По его словам, быстрое реагирование истребителей призвано "защитить небо над Балтикой".

Ангелина Мильченко