Зеленский сомневается, что стандарты НАТО приемлемы для ВСУ?

Новая реструктуризация украинского командования имеет не прозападный характер

Владимир Зеленский все же приступил к военным реформам и начал он с реорганизации высшего уровня управления Вооруженными силами Украины (ВСУ). Ранее он заявлял, что с 2020 года в оборонном секторе страны должно начаться внедрение стандартов и процедур НАТО, прежде всего речь идет об изменениях в ВСУ, упор будет делаться на подготовку войск по западному образцу. Но, это его "должно" несколько не согласуется с недавно озвученными планами, связанными с перестройкой верхушки командной пирамиды вооруженных сил.

В структуру ВСУ вводится должность главнокомандующего, которому подчинят все, в том числе и Генштаб. Неясна теперь роль Минобороны Украины (МОУ). Кстати, оно на следующий финансовый год запросило рекордную сумму из госбюджета на свои нужды – 218 млрд 700 млн гривен, а это 4,8% от предполагаемого ВВП. Данная информация поступила из Департамента финансов МОУ.

Начнем с того, что новый главком будет подчиняться напрямую президенту страны минуя Минобороны. Немного странное решение в стратегии военного строительства, такие экзерсисы однозначно создадут немало проблем в функционировании ВСУ. Возможно, это прелюдия к каким-то более глубоким реформам или к кардинальной перестройке вооруженных сил, как таковых.

Дело в том, что настоящее время Зеленский занимается несколько неуклюжей кадровой перестановкой. Он продолжает назначать на высшие должности дискредитировавших себя генералов, поскольку у него других нет. Ранее на должность начальника Генштаба был назначен Руслан Хомчак, отличившийся под Иловайском. На должность главнокомандующего ВСУ прочат Игоря Колесника, за которым закрепилась противоречивая репутация умного с неординарным мышлением самодура. По всему выходит, что Незалежная сейчас испытывает серьезный кадровый голод. Как показывает практика, без вливания "новой крови" реформы невыполнимы вообще и особенно в военном строительстве. Не надо быть пророком, чтобы предвидеть в нынешних организационных комбинациях Зеленского пагубность для ВСУ.

Пока известно, что создается аппарат управления главкома, ниже на ступень опущен Генштаб, примерно на его уровне остаются: 1)заместитель главкома, ведающий вопросами тыла; 2)Командования видов войск, ВДВ и ССО; 3)Главный командный центр ВСУ и 4)Командующий Операцией объединенных сил (ООС).

Что касается личности генерала Колесника. Его критикуют за жесткость в общении с подчиненными, неумение слушать другое – не свое мнение. Он слывет, как приверженец советских воинских традиций, оспаривает критику коммунистического прошлого страны и благосклонен к РПЦ. Возможно, выбор его кандидатуры связан с не озвученным желанием нового президента вернуть ВСУ в проверенную временем "советскую военную школу", на которой базируется военное строительство в России.

Во время одной из недавних встреч украинского военного руководства с представителями НАТО генерал Колесник предложил эмиссарам альянса не лезть в дела военного строительства в Незалежной, а сосредоточиться на поставке вооружений для ВСУ. Не надо объяснять, что этот выпад Колесника поверг западных советников в ступор. Впрочем, есть и такие, кто дает позитивную оценку этому генералу. Отмечают, что он вникает в суть каждого дела, к которому имеет отношение, поддерживает реформу, направленную на усиление роли сержантского состава в войсках, и критично относится к институту прапорщиков.

Пока Зеленский занимается кадровыми передвижениями в высшем эшелоне управления ВСУ и его реорганизацией, самопровозглашенный командующий Украинской Добровольческой Армии (УДА – запрещена в РФ) Дмитро Ярош своих бойцов и верные ему небольшие вооруженные формирования выводит из Донбасса в тыл. По его заявлению, это делается для того, чтобы помешать "российскому реваншу" в Украине. Примечательно, что Киев в эти планы Яроша не посвящен. Возможно, что националисты готовят дубинку для президента Зеленского, на случай если он им в чем-то будет не по душе. Загвоздка в том, что Ярош готовит силы, так называемой, территориальной обороны имеющие вооружения и не подчиняющиеся властям. Существует и другое мнение. Поскольку и Владимир Зеленский и Ярош являются людьми олигарха Бени Коломойского вражды между ними не предвидится, не смотря на воинственную риторику лидера УДА. А силы, формированием и подготовкой которых занимается Ярош, будут использованы на случай всплеска пророссийских настроений у населения, уставшего от украинской националистической действительности. Кстати, на этот случай Киев содержит хорошо оборачиваемую и добротно оснащенную Нацгвардию, которая подчиняется министру внутренних дел Авакову. И он тоже дружит с олигархом Коломойским. В среде националистов считают, что самыми проблемными для дела украинства регионами в стране являются: Одесская, Сумская, Херсонская и Харьковская области.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО