В России представлен ячеистый радиопоглощающий материал РПМ-СА-N

В середине июля Ижевский радиозавод (ИРЗ) принял участие в IX Международном военно-морском салоне. Среди прочего ИРЗ представил новое радиопоглощающее покрытие РПМ-СА-N. Речь идёт о ячеистой структуре с повышенными показателями поглощения радиоволн.

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"Военное обозрение" решило немного рассказать о различных видах РПМ, для чего они нужны и где применяются.

Радиопоглощающие материалы (РПМ) предназначены для преобразования электромагнитных волн в иные виды энергии. Способов для этого есть несколько, в том числе поглощение или рассеяние. В силу этого РПМ используются в качестве покрытий для различных поверхностей: они уменьшают коэффициент отражения электромагнитных волн.

Разделить радиопоглощающие материалы можно на два вида – узко- и широкодиапазонные. Первые обычно создаются из различного рода пластмасс или пластиков. В случае со вторыми используется ферромагнетик, он вводятся в слой изоляции, состоящий из немагнитного диэлектрика. Кроме того, повысить эффективность покрытия можно, применив несколько слоев в одном пласте.

Структура РПМ может быть как однородной, так и нет, может включать в себя, к примеру, дифракционные решетки.

Стоит отметить, что для РЛС радиопоглощающие материалы не являются полностью непрозрачными. Так что разговоры о самолетах-"невидимках" во многом лишены основания. В тоже время, в зависимости от материала, можно добиться существенного снижения ЭПР объекта, что может помочь сделать его менее заметным для локаторов.

Есть еще одна классификация, которая поможет лучше понять виды РПМ. Их можно поделить на резонансные, нерезонансные магнитные и нерезонансные объемные материалы. Резонансные отражают излучение, в зависимости от своих свойств, целиком или полностью. Нерезонансные включают в себя феррит, который позволяет рассеивать излучение по поверхности. Нерезонансные объемные, благодаря большому количеству слоев, поглощают большую часть лучей, направленных на объект.

Российское министерство обороны публикует у себя на сайте собственную классификацию. Оно подразделяет РПМ на поглощающие, интерференционные и комбинированные.

Наиболее перспективными радиопоглощающими материалами, отмечается в заметке, аэросил и модифицированный графит. Их Вооруженные силы используют в средствах маскировки в виде аэрозольных систем, добавок к пенам. В виде аэрозольных систем РПМ могут быть впрыснуты в дымовое облако. Их добавляют в пиротехнические составы дымовых шашек и гранат, а также пены. Благодаря этому аэрозоли и пены получают дополнительные маскирующие свойства.

Современные РПМ, в частности, используются для покрытия боеголовок ракет, что снижает вероятность их обнаружения, а также повышает эффективность преодоления систем ПВО противника. Они могут использоваться как в виде лакокрасочных покрытий, так и сотовых конструкционных материалов (см. ижевскую разработку). Благодаря их многообразию и появлению новых видов радиопоглощающих материалов их производство занимает все более значимое место в военно-промышленном комплексе и обороне России.