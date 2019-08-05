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05.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

Как изменились боевые возможности и задачи ВДВ

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Отличительная особенность ВДВ - использование парашютов. Но так ли они нужны в современной войне?
Отличительная особенность ВДВ - использование парашютов. Но так ли они нужны в современной войне?.
Источник изображения: Евгений Биятов/РИА Новости

Воздушно-десантные войска, которые 2 августа отмечают свой профессиональный праздник, меняются прямо на наших глазах. Крылатая пехота становится все менее крылатой и все более зубастой, получая новые огневые возможности. Одновременно с этим звучат голоса о том, что парашютное десантирование больше не актуально в современной войне. Насколько обоснованны подобные заявления?

ВДВ в России – это больше чем войска. Это элита армии, где боевая подготовка несколько выше, чем в мотострелковых подразделениях. Девиз "Никто, кроме нас" всегда повышал статусность десантников – умение разбивать кирпичи руками и бутылки головой подкреплялось их высокой мобильностью, выносливостью и стремлением любой ценой выполнить поставленную задачу.

Воздушно-десантные войска пытались реформировать, сократить и передать в состав Сухопутных войск. Однако высокий политический вес ВДВ не позволил уничтожить эти войска даже бывшему министру обороны Анатолию Сердюкову. В так называемой пятидневной войне с Грузией в 2008 году именно десантники первыми вышли на окопы противника в Южной Осетии и прокатились до окраин Тбилиси. В Кремле этот героизм оценили – и десантникам дали зеленый цвет в дальнейшем развитии. В том числе неприкосновенность от реформ Сердюкова.

Однако вот в чем проблема. Чем дальше, тем больше звучат скептические голоса: а соответствует ли реальная боевая ценность ВДВ их героическому образу? Нет никаких сомнений в прекрасной боевой подготовке десантников, в их потрясающих морально-волевых качествах, но разве десантируемая техника не уступает в своей огневой мощи обычным мотострелковым подразделениям? Разве не является десант по своей сути легкой пехотой? Да и так ли нужна с боевой точки зрения возможность десантировать эту пехоту на парашютах?

Конечно, никогда нельзя говорить десантнику (в первую очередь российскому), что парашютный способ десантирования уходит в прошлое – порвут как тузик грелку.

Особенно в день ВДВ 2 августа, когда десантура отмечает свой праздник и купается в фонтанах в честь небесного покровителя Ильи. В "войсках дяди Васи" (ВДВ) есть присказка: "Кто не прыгал с парашютом – называется "мабута" – с намеком на все остальные виды и рода Вооруженных сил РФ, которые не знают, что такое предпрыжковая подготовка и совершение парашютных прыжков. "Мабута" в десантном лексиконе – пехота.

И все же вопрос резонный. Массовый парашютный десант в боевых условиях практически никогда не применялся, после Второй мировой войны точно. Крупная десантная операция была проведена в Афганистане в 1982 году – 4000 человек были заброшены в Панджшерское ущелье, но посадочным способом, на вертолетах. Оно и понятно – масштабные десантные операции в тылу противника парашютным способом чреваты серьезными потерями. Это осознавали и американские, и английские, и российские десантники.

Средство доставки в ВДВ – военно-транспортный самолет, который подвержен поражению как средствами ПВО, так и истребительной авиацией. Сбили самолет – это сразу минус около 100 человек или потеря трех боевых бронемашин. В воздухе парашютист "зависает" на две-три минуты и остается беззащитным от огня с земли даже стрелковым вооружением. Проще и безопаснее по земле, или вертолетами. Но десантная операция с использованием парашютов все еще представляется не только внезапной, но где-то еще и романтичной. С неба – об землю – в бой, как учили наставления по боевой подготовке ВДВ еще советских времен.

Попробуем проанализировать необходимость парашютно-десантных операций – и выслушать разные мнения на этот счет. Начнем с того, что же представляют на сегодняшний день российские ВДВ.


Виктор Сокирко

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Великобритания
Грузия
Россия
США
Южная Осетия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Сердюков Анатолий
Проекты
Военные учения
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