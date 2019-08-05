Бундесвер "взрослеет"

Немецкая армия обнародовала официальные данные о возрасте своего персонала. Вчера, 2 августа, на официальном портале бундесвера bundeswehr-journal.de были опубликованы выдержки из ответа на парламентский запрос относительно "старения" вооружённых сил.

Общий призыв в Германии был приостановлен в 2011 году. Тогда была введена добровольная военная служба сроком от 6 до 23 месяцев. Если исходить из данных бундесвера, именно это послужило основной причиной того, что вооружённые силы Германии начали "взрослеть".

Солдаты бундесвера. Источник изображения: bundeswehr-journal.de

Согласно отчёту, доля военнослужащих в возрасте от 20 до 29 лет снизилась с 70,31% в 2011 году до 50,92% в 2018 году. В военно-морском флоте доля военнослужащих в возрасте от 20 до 29 лет снизилась с 63,78% до 47,47%, в ВВС — с 56,78% до 36,34% за этот же период. По итогам 2018 года возрастное распределение бундесвера выглядит следующим образом:

младше 20 лет — 3,45%;

от 20 до 29 лет — 54,34%;

от 30 до 39 лет — 24,62%;

от 40 до 49 лет — 11,35%;

от 50 до 59 лет — 6,10%;

старше 60 лет — 0,14%.

Официальная численность персонала бундесвера составляет 181 000 человек, средний возраст — 31,85 года. В 2011 году этот показатель составлял 29,04 года. В военном ведомстве указывают, что сейчас проводят активную кампанию по набору новобранцев, и средний возраст солдат будет снижаться вместе с увеличением численности вооружённых сил.