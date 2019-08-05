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05.08.2019
Газета.ru

"Это произойдет": Трамп верит в подписание соглашения с Россией

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Трамп заявил об обсуждении ядерного соглашения с Китаем и Россией

Президент США Дональд Трамп уверен, что после расторжения ДРСМД удастся подписать новое соглашение об ограничении и сокращении ядерного оружия. Только теперь, по мнению американского лидера, договор должен быть заключен между тремя сторонами - США, Россией и Китаем. При этом, глава Соединенных Штатов отметил, что сокращение расходов на ядерное оружие пойдет на пользу странам.

Американский лидер Дональд Трамп считает, что США, России и Китаю удастся подписать соглашение о дальнейшем ограничении и сокращении ядерного оружия. Об этом он заявил в ходе беседы с журналистами в Белом доме, передает ТАСС.

"Мы говорили с Россией об этом, о пакте, касающемся ядерных [вооружений] и предполагающем, что они избавятся от части [такого своего арсенала], мы избавимся от части. Мы, вероятно, должны будем ввести в это Китай", - предположил Трамп.

Он отметил, что по количеству имеющегося у стран ядерного вооружения Китай находится на третьем месте, Россия - на втором, США занимает лидирующую позицию. "В плане [количества единиц имеющегося у него] ядерного [оружия] Китай находится намного ниже [России и США]. Тем не менее мы, разумеется, захотели бы подключить Китай на каком-то этапе [к договоренностям об ограничении числа ядерных вооружений]", - приводит агентство слова лидера Соединенных Штатов.

По словам Трампа, он обсуждал этот вопрос с российским лидером Владимиром Путиным и с председателем КНР Си Цзиньпином, рассматривая перспективы дальнейшего сокращения ядерных вооружений в мире, а также участия Пекина в таких соглашениях. Американский президент отметил, что российская и китайская стороны приняли его предложение. "Китай был чрезвычайно воодушевлен этим обсуждением, как и Россия", - считает хозяин Белого дома. Он подчеркнул, что "на каком-то этапе будет сделка".

При этом он отметил, что если удастся достигнуть договоренностей, то это пойдет на пользу всему миру. "Скажу следующее: если мы сможем заключить пакт с Россией, предусматривающий сокращение и ею, и нами ядерного [оружия], это было бы отлично для [всего] мира. И я действительно верю в то, что это произойдет", - уверен Трамп.

Он также отметил в беседе с журналистами, что выступает за нормализацию российско-американских отношений. Однако одним из препятствий этому было, по мнению Трампа, расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, который выяснял было ли российское вмешательство в ход американских президентских выборов 2016 года.

"Я бы сказал, отношения хороши. Мы пытаемся установить хорошие отношения. Это очень сложно в свете выдуманной охоты на ведьм, которая теперь прекращена", - сказал Трамп, называя это расследование "охотой на ведьм".

Дональд Трамп также выразил мнение, что сокращение расходов на создание ядерного оружия пойдет на пользу как США, так и России с Китаем. "Если мы сможем сократить расходы путем заключения пакта с Россией и Китаем, это было бы очень хорошо для всех трех стран", - уверен американский президент.

Помимо этого, он отметил, что выход США из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был из-за того, что Москва "не выполняла свои обязательства", нарушая положения договора. "И я сказал: если они [российская сторона] не будут выполнять свои обязательства, то мы должны. Мы всегда должны лидировать. Я переделал наш ядерный [арсенал], у нас создаются новые ядерные [вооружения]", - заявил глава США.

Тем временем в России к заявлению Трампа по поводу подписания нового соглашения относятся с настороженностью и скептицизмом.

"Я к его заявлению отношусь с большей долей настороженности и достаточно большой долей скептицизма. Поскольку, Китай официально заявил, что они на данное соглашение не пойдут", - сказал РИА "Новости" зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Парламентарий видит "слабую перспективу возможного подписания" нового соглашения особенно после того, как американская сторона 2 августа вышла из ДРСМД, в результате чего он прекратил свое действие.

Ранее Вашингтон неоднократно обвинял Москву в нарушении положений этого договора. Впервые такие обвинения были озвучены в июле 2014 года. Тогда американские власти заявили, что российская сторона нарушила ДРСМД, создав ракету 9М729. Россия в свою очередь утверждает, что эти ракеты по техническим составляющим не попадают под действие этого соглашения, которое было подписано между США и СССР в 1987 году. Документ предусматривал ликвидацию сторонами соглашения ракет меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (до 5500 км) наземного базирования. Благодаря договору стороны уничтожили в свое время 2692 ракеты сразу двух классов.


Ангелина Мильченко

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
9М729
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
РСМД
Ядерный щит
ЯО
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2 комментария
№1
05.08.2019 13:11
Трамп говорит о сокращении ЯО вне контекста сокращения оружия вообще. Разумеется, в таком случае США стали б самой большой лягухой этом болоте и смогут всех безвозбранно есть.
Одно без другого невозможно.
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№2
05.08.2019 13:20
Это не произойдёт, т.к. Китай официально заявил, что он не сядет за стол, пока его ядерный арсенал значительно уступает арсеналам России и штатов.
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