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05.08.2019
Известия.ru

СМИ рассказали о личном присутствии Ким Чен Ына на пусках ракет КНДР

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Ким Чен Ын
Ким Чен Ын.
Источник изображения: REUTERS/KCNA

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично инспектировал ход пуска ракет, прошедших в пятницу. Об этом в субботу, 3 августа, сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Глава государства выразил "глубокое удовлетворение результатами тестового пуска", отмечает СМИ. Запуск недавно разработанной многоцелевой ракеты был проведен для изучения ее возможностей. Специалисты изучили летные характеристики новой ракеты, скорость достижения цели и способность контролировать траекторию полета.

Пуск прошел из новой реактивной системы залпового огня.

Северная Корея осуществила запуск нескольких неопознанных снарядов утром в среду, 31 июля. Пуск произвели с полуострова Ходо в северокорейской провинции Хамген-Намдо на восточном побережье страны. По данным минобороны Южной Кореи, ракеты пролетели расстояние от 240 до 330 км, их полет прошел на низкой высоте.

Повторные пуски состоялись 1 и 2 августа.

КНДР подтвердила, что 2 августа испытала новую ракетную систему. По словам президента США Дональда Трампа, испытания таких ракет не нарушают подписанного им и Ким Чен Ыном сингапурского соглашения. Дискуссий о ракетах меньшей дальности и не было, подчеркнул республиканец.

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Трамп Дональд
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