Стало известно о первом полете ударного беспилотника "Охотник"

Российский тяжелый ударный беспилотник "Охотник" совершил первый полет, пишут СМИ.

"Охотник" совершил свой первый полет! (…) Полет прошел в соответствии с заданием на первый вылет", – сообщает Telegram-канал AviaComments.

Официально сообщения об этом пока не поступали.

Ранее сообщалось, что "Охотник" впервые совершит полноценный полет в рамках проведения заводских испытаний на аэродроме Новосибирского авиазавода. Полет был запланирован на лето.

При этом в мае сообщалось, что "Охотник" впервые совершил полный разгон и оторвался от взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиазавода. Уточнялось, что испытания не являются полноценным полетом.

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Ольга Никитина