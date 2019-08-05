Стало известно о первом полете ударного беспилотника "Охотник"
Источник изображения: instagram.com/fighter_bomber_
Российский тяжелый ударный беспилотник "Охотник" совершил первый полет, пишут СМИ.
"Охотник" совершил свой первый полет! (…) Полет прошел в соответствии с заданием на первый вылет", – сообщает Telegram-канал AviaComments.
Официально сообщения об этом пока не поступали.
Ранее сообщалось, что "Охотник" впервые совершит полноценный полет в рамках проведения заводских испытаний на аэродроме Новосибирского авиазавода. Полет был запланирован на лето.
При этом в мае сообщалось, что "Охотник" впервые совершил полный разгон и оторвался от взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиазавода. Уточнялось, что испытания не являются полноценным полетом.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, на что может быть способен новый российский БПЛА.
Ольга Никитина
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