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05.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

Стало известно о первом полете ударного беспилотника "Охотник"

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Источник изображения: instagram.com/fighter_bomber_

Российский тяжелый ударный беспилотник "Охотник" совершил первый полет, пишут СМИ.

"Охотник" совершил свой первый полет! (…) Полет прошел в соответствии с заданием на первый вылет", – сообщает Telegram-канал AviaComments.

Официально сообщения об этом пока не поступали.

Ранее сообщалось, что "Охотник" впервые совершит полноценный полет в рамках проведения заводских испытаний на аэродроме Новосибирского авиазавода. Полет был запланирован на лето.

При этом в мае сообщалось, что "Охотник" впервые совершил полный разгон и оторвался от взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиазавода. Уточнялось, что испытания не являются полноценным полетом.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, на что может быть способен новый российский БПЛА.


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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