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05.08.2019
Известия.ru

Роботу "Федору" разрешили отправиться на МКС

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Совет главных конструкторов разрешил запуск корабля "Союз МС-14" с человекообразным роботом "Федором" на Международную космическую станцию (МКС). Об этом 2 августа сообщалось на сайте ракетно-космической корпорации "Энергия", которая является оператором российского сегмента МКС.

"С учетом оценки фактического состояния совет главных конструкторов принял решение допустить российский сегмент МКС к выполнению программы работ с кораблем "Союз МС-14"", — говорится в сообщении.

24 июля стало известно, что возвращение с МКС на землю корабля "Союз МС-14" с человекообразным роботом "Федором" перенесли с 3 на 7 сентября. В связи с этим он проведет на станции не 10 дней, как было запланировано, а 14.

Ранее в тот же день источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что космический корабль "Союз МС-14" с "Федором" стартует с космодрома Байконур утром 22 августа, а его стыковка к МКС запланирована на 24 августа.

"Федор" (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС как робот-спасатель. Робот первым в мире из ему подобных научился садиться на шпагат. В 2018 году был создан выставочный образец "Федора" для ВДНХ.

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Россия
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Фёдор
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