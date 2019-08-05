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05.08.2019
Известия.ru

Путин назвал "замечательной традицией" Армейские международные игры

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Президент России Владимир Путин, приветствуя участников и гостей V Армейских международных игр, назвал "замечательной традицией" ежегодные соревнования военных профессионалов. Обращение главы государство опубликовано в субботу, 3 августа, на сайте Кремля.

Игры стали настоящим праздником не только мощи современной техники, но и доверия людей, в чьих руках она находится, отметил российский лидер.

"Тысячи лучших военнослужащих продемонстрируют свое искусство и выучку, умение четко, эффективно и слаженно решать поставленные задачи, находить нестандартные решения в ходе сложнейших заданий", — продолжил Путин. По его словам, формат Армейских международных игр вносит большой вклад в международное сотрудничество и укрепление связей между государствами для обеспечения безопасности мира в целом.

В заключение президент России пожелал участникам мероприятия удачи и красивых побед, а гостям — впечатлений.

Пятые Армейские международные игры, проходящие под эгидой Минобороны РФ, начались 3 августа. Старт Играм дал министр обороны России Сергей Шойгу. Министр отметил, что принятое решение об организации конкурсов воинского мастерства в рамках единого мероприятия было правильным, сообщает "Интерфакс".

В Играх участвует более 5 тыс. военных 36 армий, которые примут участие в 32 конкурсах на 25 полигонах в 10 странах. Площадки для их проведения предоставили Россия, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Иран, Индия, Китай, Монголия, Казахстан и Узбекистан.

Зрелищный "Танковый биатлон" традиционно пройдет на подмосковном полигоне Алабино.

В мае под Волгоградом прошли всеармейские этапы конкурсов армейских игр "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск". Мероприятия состоялись на полигоне Прудбой в рамках армейских международных игр "АрМИ-2019".

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