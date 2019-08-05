T24 (Турция): план США в северной Сирии

Сирийская проблема завела турецко-американские отношения в один из самых неблагоприятных периодов в их истории. Купит ли Турция российские истребители Су-35 после С-400, чтобы не настраивать Россию против себя и удержать ее на своей стороне? Этот вопрос стоит на повестке дня. Анкаре нужна политика, основанная на защите национального единства и территориальной целостности.

Переговоры Турции и США о создании безопасной зоны в Сирии на границе с Турцией пока не дали результатов.

Турецкая сторона устами президента Тайипа Эрдогана, министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу (Mevlüt Çavuolu) весьма решительно и жестко заявляла о том, что, если договоренности не будет, то Вооруженные силы (ВС) Турции проведут операцию к востоку от Евфрата. Подчеркивалось, что у Турции "не осталось терпения". Президент Эрдоган отмечал: "Мы решительно настроены разгромить террористический коридор".

При этом американская сторона в последние дни погрузилась в молчание и ничего не говорит насчет безопасной зоны. Вашингтон в это время занимается отправкой в Турцию турецких летчиков и технических специалистов, которые находились в США для обучения эксплуатации самолетов Ф-35 (F-35). США, объявившие об исключении Турции из проекта Ф-35, перешли к практическим действиям в рамках этого решения. Между тем Анкара никак не отреагировала на это.

В заявлении, опубликованном на днях по итогам заседания Совета национальной безопасности Турции, проект Ф-35 не упоминается, а по поводу безопасной зоны на севере Сирии используется более мягкая риторика по сравнению с заявлениями президента Эрдогана и главы МИД Чавушоглу. Отмечается, что Турция будет прилагать усилия к созданию "мирного коридора".

Террористический и мирный коридор

Таким образом, в заявлении Совета национальной безопасности было дано еще одно определение коридору на севере Сирии: "мирный коридор".

Речь идет о коридоре на территории Сирии глубиной 30-40 километров от турецкой границы. Для того, чтобы этот коридор был "мирным", его должны контролировать ВС Турции.

С другой стороны, "террористическим коридором" Анкара называет коридор Рабочей партии Курдистана (РПК) - Отрядов народной самообороны (YPG) при поддержке США, который протянется к Средиземному морю вдоль турецко-сирийской границы. При этом безопасная зона глубиной пять-семь километров, которую предлагают создать США, будет представлять собой коридор, контролируемый не ВС Турции, а военнослужащими таких европейских стран, как Великобритания, Франция и некоторых арабских государств. Это коридор, который не имеет ни близкой, ни отдаленной связи с требованиями Анкары, и должен защитить РПК - YPG от ВС Турции.

Судя по мягкому заявлению Совета национальной безопасности, Анкара, и прежде всего военное крыло, пока еще ожидает, что будет найдена золотая середина.

Если Анкара убедит Вашингтон и уговорит его на создание мирного коридора глубиной 30-40 километров под контролем ВС Турции, то проблем не будет.

Но если США будут противиться этому и настаивать на коридоре глубиной пять-семь километров, не контролируемом ВС Турции, то вероятность согласия на это Анкары равна нулю.

В таком случае у Турции не останется других вариантов, кроме как провести операцию к востоку от Евфрата, о чем часто жестко говорит президент Эрдоган.

Конечно, Анкара при проведении такой операции обязательно будет контактировать с Россией, Ираном и косвенно Дамаском.

Крупнейший риск в ходе такой военной операции - вероятность боестолкновений между турецкими и американскими военными. А вступление в бой военнослужащих двух союзников по НАТО может превратить проблему в очень серьезный кризис.

План США

Действия США на севере Сирии ясно показывают, что Вашингтон пытается создать "северную Сирию" аналогично "северному Ираку". Это образование будет оставаться вне суверенитета Дамаска, сможет действовать практически независимо и будет управляться РПК - YPG - Партией "Демократический союз" (PYD).

Помимо Турции, есть еще две страны, которые выступают против этого плана США: Иран и, естественно, Сирия.

Это две страны, к которым Турция приблизится, если США будут настаивать на своем плане на севере Сирии. Гарантий того, что Россия в этом вопросе однозначно займет позицию на стороне Турции, нет. Купит ли Турция и российские истребители Су-35 после С-400, чтобы не настраивать Россию против себя и даже держать ее на своей стороне? Этот вопрос также стоит на повестке дня. Президент Эрдоган говорил: "Вы не даете Ф-35? Тогда мы поищем варианты в другом месте".

Сирийская проблема завела турецко-американские отношения в один из самых неблагоприятных периодов в их истории. Изменила понимание Турцией союзнических отношений. Обрела масштабы, которые пошатнут НАТО.

На фоне событий, начинающих угрожать нерушимости Турции, Анкаре становится необходимо проводить государственную политику, основанную на защите национального единства и территориальной целостности. И эта политика по своему качеству должна быть такой, чтобы ее поддержала и оппозиция внутри страны.

Фикрет Била (Fikret Bila)