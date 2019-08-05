Названы особенности показа Су-57 на МАКС-2019

Впервые иностранным делегациям (и не только) будет предоставлена возможность увидеть новейший российский истребитель 5-го поколения не в воздухе, а ещё и в формате статической выставки. Речь идёт о многоцелевом истребителе Су-57, который в ближайшее время начнёт поступать в ВКС России.

Источник изображения: https://aviasalon.com

Представители "Рособоронэкспорта" говорят об особенностях показа Су-57 на МАКС-2019: самолёт будет демонстрироваться как в небе, так и на земле в ходе международного авиасалона. Добавляется, что наряду с Су-57 посетители получат возможность увидеть в статической экспозиции и новый военный транспортник Ил-112В.

Нужно напомнить, что ранее истребитель пятого поколения российского производства Су-57 можно было увидеть исключительно в небе – при выполнении показательных или тестовых полётов.

Источник изображения: https://aviasalon.com

Су-57 к настоящему моменту уже запущен в серию. Первая партия самолётов для ВКС РФ будет поставляться с двигателями так называемой 1-й очереди. В общей же сложности Минобороны планирует закупить 76 истребителей, большинство из которых – уже с новыми двигателями.

Ранее подчёркивалось, что у Су-57 есть существенный экспортный потенциал. В частности, после вывода Вашингтоном Турции из программы F-35, в Анкаре заявили о возможном обсуждении идеи приобретения российского боевого самолёта 5-го поколения.

Для справки: МАКС-2019 пройдёт в Жуковском с 27 августа по 1 сентября.