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05.08.2019
Военно-промышленный курьер

Чем выше зарплата, тем больше контрактников - ЦВО

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Источник изображения: vpk-news.ru

Количество желающих поступить на военную службу по контракту в частях Центрального военного округа в июле по сравнению с прошлым месяцем увеличилось в полтора раза, сообщает пресс-служба ЦВО.

"За месяц принято на военную службу 1 тыс. 673 человека, из них для войск округа - 964, что в полтора раза превышает показатели прошлого месяца. На рост числа желающих служить повлияли, в том числе и планы Минобороны России об укреплении социального статуса контрактника", - цитирует пресс-служба командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

По информации пресс-службы, средний размер денежного довольствия рядовых и сержантов-контрактников с 1 сентября увеличится с нынешних 20-40 тыс. рублей до ожидаемых 30-50 тыс. рублей и более, что приблизит их социальные гарантии к уровню офицеров и прапорщиков.

"Особенно заметно это проявится после увеличения среднего размера выплат за наём жилья с нынешних 3,9 тысячи рублей до 12,8 тысяч рублей в зависимости от населённого пункта", - отмечают в ЦВО.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября текущего года рядовые и сержанты начнут получать 50-процентную ежемесячную надбавку к окладу по воинской должности.

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Россия
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