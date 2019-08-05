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05.08.2019
Военно-промышленный курьер

Президент подписал закон о шпионских устройствах

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Источник изображения: vpk-news.ru

В России новый закон, который подписал президент Владимир Путин, уточняет, какие технические средства стоит считать шпионскими и вне закона, а какие нет. Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон вводит изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Указывается, что граждане освобождаются от ответственности в случае использования средств бытового назначения с открытым доступом и открыто расположенными органами управления.

Таким образом, под шпионские устройства не попадают смартфоны, диктофоны, видеокамеры, GPS-трекеры для поиска домашних животных, очки с видеокамерой и другие устройства со встроенными видеокамерами или системами глобального позиционирования.

При этом все технические устройства, с помощью которых ведутся незаконные и скрытые действия, по-прежнему признаются шпионскими.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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