Президент подписал закон о шпионских устройствах

В России новый закон, который подписал президент Владимир Путин, уточняет, какие технические средства стоит считать шпионскими и вне закона, а какие нет. Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон вводит изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Указывается, что граждане освобождаются от ответственности в случае использования средств бытового назначения с открытым доступом и открыто расположенными органами управления.

Таким образом, под шпионские устройства не попадают смартфоны, диктофоны, видеокамеры, GPS-трекеры для поиска домашних животных, очки с видеокамерой и другие устройства со встроенными видеокамерами или системами глобального позиционирования.

При этом все технические устройства, с помощью которых ведутся незаконные и скрытые действия, по-прежнему признаются шпионскими.