Источник: БМД-4М планируют усилить противотанковым ракетным комплексом "Корнет"

Собеседник ТАСС отметил, что разработано два варианта повышения огневой мощи боевых машин десанта с помощью "Корнета"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Боевая машина десанта БМД-4М может получить противотанковый ракетный комплекс "Корнет", призванный повысить огневую мощь бронемашин. О разработке вариантов оснащения БМД "Корнетом" ТАСС рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Разработано два варианта повышения огневой мощи боевых машин десанта с помощью "Корнета". В первом варианте комплекс интегрируется в систему управления огнем (СУО) БМД-4М, что позволит вести стрельбу днем и ночью, причем даже с ходу и на плаву", - сказал собеседник агентства, отметив, что такой способ достаточно трудоемок - потребуется доработать систему управления огнем и перекомпоновать боевую машину, "это может занять три-четыре года".

"Второй вариант - поставить "Корнет" по штыревому типу, когда вариант переносного "Корнета" вместо треноги устанавливается условно на штырь, прикрепленный к башне машины. У такого варианта есть минус - пусковая установка не интегрирована в СУО и не стабилизирована, с ходу вести огонь будет затруднительно", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что второй вариант размещения имеет и свои плюсы - при установке по штыревому типу не потребуется серьезно дорабатывать машину. Кроме того, таким способом "Корнет" можно быстро установить не только на БМД-4М, но также и на БМД-2 или БТР "Ракушка". Собеседник агентства отметил, что такие варианты в инициативном порядке для ВДВ предлагает Конструкторского бюро приборостроения им. А. Г. Шипунова.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

Сейчас вооружение БМД-4М включает в себя 100-миллиметровое орудие с боекомплектом из 34 осколочно-фугасных снарядов и четырех управляемых ракет "Аркан", 30-миллиметровую автоматическую пушку с боекомплектом в 500 снарядов различного назначения, а также пулемет калибром в 7,62 мм.

Комплекс "Корнет"

Комплекс "Корнет" способен поражать все современные и перспективные танки противника, даже оснащенные комплексами активной защиты, за счет стрельбы двумя ракетами в одном луче последовательно друг за другом.

Ракеты "Корнета" с дальностью стрельбы 8-10 км имеют высокую бронепробиваемость - порядка 1100-1300 мм за динамической защитой, что значительно повысит боевые возможности существующих боевых машин десанта в борьбе с тяжело бронированной техникой.

В январе Минобороны России сообщало, что в интересах ВДВ в 2019 году пройдет государственные испытания еще одна машина для ВДВ с "Корнетом" - самоходный противотанковый ракетный комплекс "Корнет-Д1", также созданный на базе шасси от БМД-4М.