Войти
05.08.2019
ТАСС

Источник: БМД-4М планируют усилить противотанковым ракетным комплексом "Корнет"

534
0
+2
Сборка БМД-4М для ВДВ
Сборка БМД-4М для ВДВ.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Собеседник ТАСС отметил, что разработано два варианта повышения огневой мощи боевых машин десанта с помощью "Корнета"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Боевая машина десанта БМД-4М может получить противотанковый ракетный комплекс "Корнет", призванный повысить огневую мощь бронемашин. О разработке вариантов оснащения БМД "Корнетом" ТАСС рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Разработано два варианта повышения огневой мощи боевых машин десанта с помощью "Корнета". В первом варианте комплекс интегрируется в систему управления огнем (СУО) БМД-4М, что позволит вести стрельбу днем и ночью, причем даже с ходу и на плаву", - сказал собеседник агентства, отметив, что такой способ достаточно трудоемок - потребуется доработать систему управления огнем и перекомпоновать боевую машину, "это может занять три-четыре года".

"Второй вариант - поставить "Корнет" по штыревому типу, когда вариант переносного "Корнета" вместо треноги устанавливается условно на штырь, прикрепленный к башне машины. У такого варианта есть минус - пусковая установка не интегрирована в СУО и не стабилизирована, с ходу вести огонь будет затруднительно", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что второй вариант размещения имеет и свои плюсы - при установке по штыревому типу не потребуется серьезно дорабатывать машину. Кроме того, таким способом "Корнет" можно быстро установить не только на БМД-4М, но также и на БМД-2 или БТР "Ракушка". Собеседник агентства отметил, что такие варианты в инициативном порядке для ВДВ предлагает Конструкторского бюро приборостроения им. А. Г. Шипунова.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

Сейчас вооружение БМД-4М включает в себя 100-миллиметровое орудие с боекомплектом из 34 осколочно-фугасных снарядов и четырех управляемых ракет "Аркан", 30-миллиметровую автоматическую пушку с боекомплектом в 500 снарядов различного назначения, а также пулемет калибром в 7,62 мм.

Комплекс "Корнет"

Комплекс "Корнет" способен поражать все современные и перспективные танки противника, даже оснащенные комплексами активной защиты, за счет стрельбы двумя ракетами в одном луче последовательно друг за другом.

Ракеты "Корнета" с дальностью стрельбы 8-10 км имеют высокую бронепробиваемость - порядка 1100-1300 мм за динамической защитой, что значительно повысит боевые возможности существующих боевых машин десанта в борьбе с тяжело бронированной техникой.

В январе Минобороны России сообщало, что в интересах ВДВ в 2019 году пройдет государственные испытания еще одна машина для ВДВ с "Корнетом" - самоходный противотанковый ракетный комплекс "Корнет-Д1", также созданный на базе шасси от БМД-4М.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМД-2
БМД-4
БТР-МДМ Ракушка-М
Корнет
Компании
КБП
Минoбороны РФ
Похожие новости
28.05.2018
После 30 лет службы обновлено лишь вспомогательное оборудование? Первая партия БМД-2, наконец, поступила в войска
19.12.2017
В 2017 году должны быть серийно модернизированы первые десять танков Т-80БВ
29.11.2017
Интервью с генеральным директором АО "НИИ стали" Дмитрием Купрюниным
24.08.2017
Александр Денисов: "В новой программе вооружения разработке и производству высокоточного оружия отведено определяющее значение"
03.08.2016
Техника десанта: чем вооружена "крылатая пехота" России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.08 16:52
  • 6
Военный аэродром сделали невидимым
  • 05.08 16:51
  • 5
Т-14 "Армата": монитор для "Птеродактиля"
  • 05.08 16:45
  • 15
Россияне назвали отечественный флот сильнейшим в мире
  • 05.08 16:34
  • 1
Пакистанский премьер согласился на посредничество Трампа для нормализации отношений с Индией
  • 05.08 16:07
  • 3
С неба — в бой. Что разрабатывают для российского десанта будущего
  • 05.08 15:50
  • 11
Дождались! Новая «НИВА» Лада 4х4 Vision
  • 05.08 15:40
  • 1
Браво выбору: что стоит за индийским контрактом по покупке Р-27
  • 05.08 14:43
  • 1
Созданный для "Ратника" парашют позволит бойцу стрелять еще в воздухе
  • 05.08 13:48
  • 26
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 05.08 13:20
  • 2
"Это произойдет": Трамп верит в подписание соглашения с Россией
  • 05.08 12:36
  • 39
Траектория полета ракеты "Авангард" проходит на высоте десятков километров
  • 05.08 11:38
  • 1
Die Welt (Германия): как Путин будет теперь укреплять свою неоимперскую политику
  • 05.08 11:22
  • 4
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева
  • 05.08 11:18
  • 156
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 05.08 10:20
  • 3
История самого богатого бомжа инвестора