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05.08.2019
Военное обозрение

Украинские MRAP обещают улучшить по результатам их эксплуатации на Донбассе

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Руководство производителя украинских MRAP обещает улучшить характеристики своих бронемашин на основе полученной от ВСУ информации. Об этом сообщил директор предприятия "Украинская бронетехника" по итогам поездки в зону проведения так называемой ООС в Донбассе.

Источник изображения: topwar.ru

Генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Александр Кузьма посетил зону т.н. ООС на Донбассе для того, чтобы "получить обратную связь "от водителей, стрелков, десанта, командиров, которые непосредственно эксплуатируют нашу технику".

"Украинская бронетехника" производит бронемашины "Варта". MRAP этого типа допущены к эксплуатации в ВСУ, а также поставляются полиции и Нацгвардии.

Увидели нашу технику во время эксплуатации в реально сложных условиях и получили много важной информации. В ближайшее время мы внедрим новые технологии для ее усовершенствования на основе полученной обратной связи. Работаем дальше.

- написал в facebook Александр Кузьма.

Впервые бронеавтомобиль "Варта", который разработан на шасси МАЗ-5434, был представлен в 2015 году, как специальный автомобиль для полиции особого назначения КОРД. В первой половине 2016 года, "Украинская бронетехника" представила обновленную версию бронеавтомобиля, с конструктивными изменениями по опыту эксплуатации первой партии автомобилей.

Согласно открытым источникам, общее количество машин этого типа, выпущенных предприятием, превышает 100 штук. Мощность двигателя 6-ти цилиндрового турбо-дизельного двигателя Weichai, установленного на последней модификации машины, составляет 380 л.с. Коробка передач 9-ступенчатая механическая. Запас хода – 700 км, максимальная скорость по шоссе – 90 км/ч. Помимо экипажа из 2 человек, бронеавтомобиль может перевозить еще 8 бойцов.

Сварной корпус изготовлен из стальных листов ARMOX 560 шведского производства. Грузоподъемность – 2000 кг.

Первая партия бронемашин "Варта" была получена министерством обороны Украины в конце 2017 года. В феврале 2019 15 штук были поставлены 88-му десантно-штурмовому батальону морской пехоты вооруженных сил Украины.

Компания также продемонстрировала в 2017 году и передала для испытания Силам специальных операций ВСУ и силовым ведомствам бронированный пикап "Варта-Новатор".

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Страны
Украина
Швеция
Компании
Росгвардия
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