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05.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

Появилось видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии

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Война в Сирии
Война в Сирии.
Источник изображения: rg.ru

Министерство обороны России опубликовало видео точечных ударов по позициям террористических группировок в Сирии.

Ролик появился в новом мультимедийном разделе на сайте военного ведомства.

На видео, снятом с беспилотников, показаны авиаудары по объектам и скоплениям террористов в провинции Идлиб. На одном из них запечатлено поражение пикапа боевиков запрещенной в России группировки "Хайят тахрир аль-Шам" с реактивной установкой залпового огня.

В другом ролике показано уничтожение самоходного артиллерийского орудия и укреплений незаконных вооруженных формирований (НВФ) на севере Хамы.

Когда именно были нанесены удары, не уточняется.

Накануне Россия потребовала от Турции срочного вывода боевиков из Идлиба.


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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