Появилось видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Война в Сирии.
Источник изображения: rg.ru
Министерство обороны России опубликовало видео точечных ударов по позициям террористических группировок в Сирии.
Ролик появился в новом мультимедийном разделе на сайте военного ведомства.
На видео, снятом с беспилотников, показаны авиаудары по объектам и скоплениям террористов в провинции Идлиб. На одном из них запечатлено поражение пикапа боевиков запрещенной в России группировки "Хайят тахрир аль-Шам" с реактивной установкой залпового огня.
В другом ролике показано уничтожение самоходного артиллерийского орудия и укреплений незаконных вооруженных формирований (НВФ) на севере Хамы.
Когда именно были нанесены удары, не уточняется.
Накануне Россия потребовала от Турции срочного вывода боевиков из Идлиба.
Ольга Никитина
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