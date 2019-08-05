Появилось видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии

Министерство обороны России опубликовало видео точечных ударов по позициям террористических группировок в Сирии.

Ролик появился в новом мультимедийном разделе на сайте военного ведомства.

На видео, снятом с беспилотников, показаны авиаудары по объектам и скоплениям террористов в провинции Идлиб. На одном из них запечатлено поражение пикапа боевиков запрещенной в России группировки "Хайят тахрир аль-Шам" с реактивной установкой залпового огня.

В другом ролике показано уничтожение самоходного артиллерийского орудия и укреплений незаконных вооруженных формирований (НВФ) на севере Хамы.

Когда именно были нанесены удары, не уточняется.

Накануне Россия потребовала от Турции срочного вывода боевиков из Идлиба.

Ольга Никитина