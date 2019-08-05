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05.08.2019
bmpd.livejournal.com

Женщина впервые стала президентом Военно-морского военного колледжа США

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2 августа 2019 года контр-адмирал ВМС США Шошана Чатфилд (Shoshana Chatfield) вступила в должность президента Военно-морского военного колледжа США (U.S. Naval War College) в Ньюпорте (штат Род-Айленд). Она стала 57-м главой этого учебного заведения по подготовке высших офицерских кадров ВМС США и первой женщиной на этом посту.

Новый президент Военно-морского военного колледжа США (U.S. Naval War College) контр-адмирал ВМС США Шошана Чатфилд (с) ВМС США

Шошана Чатфилд в 1987 году закончила Бостонский университет с степенью бакалавра в области международных отношений и французского языка и литературы, и в 1988 году поступила на службу в ВМС США на курсы офицеров военно-морского резерва (NROTC), в 1989 году получив диплом пилота вертолета. В качестве вертолетчика летала на вертолетах SH-3, CH-46D и MH-60S, а также занимала ряд береговых и штабных должностей. В 2000-е годы была командиром морских вертолетных эскадрилий НС-5 и HSC-25, а в 2011-2013 годах - командиром вертолетного крыла. Проходила службу в Афганистане. Занимала должности заместителя исполнительного помощника Начальника военно-морских операций (CNO), старшего военного помощника Верховного главнокомандующего вооруженными силами НАТО в Европе, заместителя военного представителя США в Военном комитете НАТО. С января 2017 года являлась главой Объединенного военного командования США на Марианских островах.

Прошла обучение в Школе государственного управления Кеннеди, получив степень магистра по государственному управлению Гарвардского университета в 1997 году. В 2009 году получила докторскую степень по педагогике в университете Сан-Диего.

Предыдущий президент U.S. Naval War College контр-адмирал Джеффри Харли был отстранен от должности в начале июня после обвинений в "неподобающем поведении", включая финансовые нарушения, нарушения при найме персонала, чрезмерные административные расходы, фаворитизм, неэтичное поведение и злоупотребление алкоголем (в числе прочего контр-адмирал держал у себя в рабочем кабинете аппарат для приготовления коктейлей "Маргарита" из текилы). Сейчас контр-адмирал Харли находится под следствием.

Военно-морской военный колледж США (U.S. Naval War College) в Ньюпорте был основан в 1884 году и является своего рода аналогом отечественной Военно-морской академии. В нем насчитывается около 700 сотрудников и сейчас ежегодно его заканчивают около 1600 человек.

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США
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Продукция
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SH-60
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