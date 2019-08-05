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05.08.2019
Военное обозрение

Хуситы заявили о взятии штурмом военных объектов на территории Саудовской Аравии

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Официальный представитель саудовской коалиции, действующей на территории Йемена, выступил с комментариями по поводу заявления, сделанного группировкой "Ансар Аллах" (хуситы). Накануне полевые командиры хуситов распространили заявление, в котором сообщается, что в результате трёхдневного штурма отрядами "Ансар Аллах" были взяты два крупных военных объекта на территории Саудовской Аравии.

Источник изображения: topwar.ru

В сообщении говорится, что хуситы взяли под полный контроль войсковую часть и базу саудовской армии в Наджране и Джизане. Для справки: Наджран – саудовский город с населением около 330 тысяч человек, Джизан – саудовский город с населением около 110 тысяч человек, находящийся на границе с Йеменом на берегу Красного моря.

В "Ансар Аллах" заявили, что наступление позволило "отбросить саудовскую армию на 10-15 км и занять ключевые позиции на территории Саудовской Аравии".

Официальный представитель саудовской коалиции назвал заявления хуситов ложью, отметив, что "не добиваясь успеха на фронтах, они распространяют лживые заявления, чтобы поднять боевой дух своего рядового состава".

Из сообщения:

Они используют для распространения слухов подконтрольные средства массовой информации. И эти средства массовой информации никогда не рассказывают о тех ежедневных поражениях, которые они сами терпят.

При этом почему-то при "каждодневных поражениях" хуситов эта группировка не только продолжает своё существование, но и развивает военный успех на целом ряде направлений в Йемене, нанося ущерб саудовской коалиции в живой силе и технике.

Напомним, что ранее хуситы достаточно успешно с территории Йемена атаковали саудовские позиции и бронетехнику в том же Джизане. Однако никогда речи не шло о взятии под контроль военных объектов и территорий в самой Саудовской Аравии.

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Страны
Йемен
Саудовская Аравия
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