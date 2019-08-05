Т-14 "Армата": монитор для "Птеродактиля"

На днях "Военное обозрение" опубликовало материал с обсуждением кадра из внутреннего (обитаемого) отсека танка Т-14 "Армата". Одна из обсуждаемых особенностей – наличие нескольких обособленных экранов, о которых отдельные специалисты высказывают как о "недоработке". Якобы более эффективно было бы использование жидкокристаллической монопанели, что дополнительно позволило бы сэкономить и внутреннее пространство. В материале уже приводились контрдоводы о том, что единая ЖК-панель имеет больше шансов выйти из строя "полностью", например, при ударе по танку, нежели отдельные защищённые мониторы.

Источник изображения: из ролика YouTube-канала ТК "Звезда"

В этой связи у читателей возник дополнительный вопрос о количестве экранов во фронтальное зоне отсека для экипажа Т-14 "Армата". Какая именно информация может выводиться на эти экраны?

Нужно отметить, что специфика танка Т-14, относящегося к новому поколению бронетехники, состоит не только в его радиоэлектронной начинке, но и в том, что танк является настоящим многофункциональным комплексом, частью которого может выступить беспилотный летательный аппарат.

Речь о БПЛА "Птеродактиль", который, как сообщали разработчики, способен становиться дополнительными "глазами" экипажа новейшего российского танка. При этом "Птеродактиль" способен осуществлять мониторинг местности с высоты в несколько десятков метров и на удалении до 100 м от танка. Именно для этих целей и может использоваться один из фронтально расположенных мониторов в обитаемом отсеке Т-14 "Армата".

Ранее сообщалось, что передача информации от БПЛА танку осуществляется посредством гибкого кабеля, которым и связаны "части" комплекса. Использование этого же кабеля косвенно позволяет существенно повысить грузоподъёмность (камеры, в том числе инфракрасного диапазона, датчики и пр.) беспилотника, которому в таком варианте не требуются собственные аккумуляторы - питание идёт от танка. Однако, как сообщалось, рассматривается и вариант связи по радиоканалу с питанием от собственных аккумуляторов БПЛА, так как тот же кабель в боевых условиях может оказаться чрезмерно уязвимым.

В любом случае беспилотник способен добавить новейшему танку "бонусных" баллов, хотя бы по той простой причине, что позволяет создавать более подробную картину на поле боя, которую может анализировать экипаж, передавая данные в центр управления операцией – важный элемент развития сетецентрических военных технологий.