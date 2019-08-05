Т-14 "Армата": монитор для "Птеродактиля"
На днях "Военное обозрение" опубликовало материал с обсуждением кадра из внутреннего (обитаемого) отсека танка Т-14 "Армата". Одна из обсуждаемых особенностей – наличие нескольких обособленных экранов, о которых отдельные специалисты высказывают как о "недоработке". Якобы более эффективно было бы использование жидкокристаллической монопанели, что дополнительно позволило бы сэкономить и внутреннее пространство. В материале уже приводились контрдоводы о том, что единая ЖК-панель имеет больше шансов выйти из строя "полностью", например, при ударе по танку, нежели отдельные защищённые мониторы.
Источник изображения: из ролика YouTube-канала ТК "Звезда"
В этой связи у читателей возник дополнительный вопрос о количестве экранов во фронтальное зоне отсека для экипажа Т-14 "Армата". Какая именно информация может выводиться на эти экраны?
Нужно отметить, что специфика танка Т-14, относящегося к новому поколению бронетехники, состоит не только в его радиоэлектронной начинке, но и в том, что танк является настоящим многофункциональным комплексом, частью которого может выступить беспилотный летательный аппарат.
Речь о БПЛА "Птеродактиль", который, как сообщали разработчики, способен становиться дополнительными "глазами" экипажа новейшего российского танка. При этом "Птеродактиль" способен осуществлять мониторинг местности с высоты в несколько десятков метров и на удалении до 100 м от танка. Именно для этих целей и может использоваться один из фронтально расположенных мониторов в обитаемом отсеке Т-14 "Армата".
Ранее сообщалось, что передача информации от БПЛА танку осуществляется посредством гибкого кабеля, которым и связаны "части" комплекса. Использование этого же кабеля косвенно позволяет существенно повысить грузоподъёмность (камеры, в том числе инфракрасного диапазона, датчики и пр.) беспилотника, которому в таком варианте не требуются собственные аккумуляторы - питание идёт от танка. Однако, как сообщалось, рассматривается и вариант связи по радиоканалу с питанием от собственных аккумуляторов БПЛА, так как тот же кабель в боевых условиях может оказаться чрезмерно уязвимым.
В любом случае беспилотник способен добавить новейшему танку "бонусных" баллов, хотя бы по той простой причине, что позволяет создавать более подробную картину на поле боя, которую может анализировать экипаж, передавая данные в центр управления операцией – важный элемент развития сетецентрических военных технологий.
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Разведывательно-огневой комплекс вооружения БМОП Патент №2658517
Ранее сообщалось, что передача информации от БПЛА танку осуществляется посредством гибкого кабеля, которым и связаны "части" комплекса. Использование этого же кабеля косвенно позволяет существенно повысить грузоподъёмность (камеры, в том числе инфракрасного диапазона, датчики и пр.) беспилотника, которому в таком варианте не требуются собственные аккумуляторы - питание идёт от танка.Давно пора было опробовать,это повышает и помехазащищенность теперь подавить каналы связи с БПЛА не будет возможным.
Осведомлённость ведь крайне важна тоже. На одном мониторчике много не разглядишь. Монитор может и не один, но другие - для других целей, к примеру, как приборная панель, а нужен постоянный обзор на все 360 градусов, т.к. что-то важное может появиться, допустим, сбоку, в то время как на экран выведено изображение только впереди танка.
Ведутся ли работы аналогичные этим израильским?"Показаны современные российские микродисплейные системы индикации, включая "очки" танкиста"
На завершившемся военно-морском салоне в Санкт-Петербурге были представлены далеко не только "военно-морские образцы". Так, КБ "Дисплей" представило стенд с микродисплейными системами индикации как "монокулярного" и "бинокулярного" (в виде очков) типов, так и бесконтурного типа.Речь идёт о микродисплейных системах НСИ – нашлемного типа. Закрепляясь на шлеме бойца, НСИ различного вида позволяют осуществлять обеспечение военнослужащего визуальной информацией и сопутствующими оперативно-тактическими данными.
В частности, среди представленных – НСИ-04, которая выполнена на базе интерфейса SVGA с приёмом цветного TV-сигнала. Микродисплей НСИ-04 имеет разрешение 800х600 точек, обеспечивая яркость до 150 кд на метр квадратный. Система позволяет в режиме реального времени отображать картографические данные, информацию навигационного плана. Также НСИ-04 и другие версии микродисплейных систем индикации обеспечивают получение оптической прицельной информации. Работает система в широком температурном диапазоне: от минус 40 до плюс 55 по Цельсию.
Представленная на военно-морском салоне НСИ-06 обеспечивает настройки диоптрий под глаз военнослужащего.
Бинокулярная система НСИ-05Б (очки) имеет те же основные функции, при этом она может быть закреплена и на шлемофоне танкиста.Работает НСИ-05Б фактически в качестве цифровой приборной доски, предоставляя целый комплекс информации в формате 2D с разрешением 800х600 точек. Рабочие температуры от -50 до +60 по Цельсию. То есть, вполне пригодно для арктических условий, а также условий ведения боевых действий в тропическом климате. Потребляемая мощность – всего 1 Вт, напряжение до 15 В.
Микродисплей НСИ-04 имеет разрешение 800х600 точекЧто-то как-то очень печально. Что можно разглядеть при таком разрешении? Только крупные объекты. Существующие игровые гарнитуры виртуальной реальности имеют гораздо большее разрешение, но и они критикуются за недостаточное разрешение, выходят новые версии - с бОльшим разрешением.