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05.08.2019
Известия.ru

Путин подписал закон о разрешении охотиться с помощью лука и арбалета

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Вера Костамо

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает российским гражданам использовать луки и арбалеты на охоте. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Возможность охотиться с помощью данного оружия получат обладатели военного билета, а также разрешения на хранение и ношение оружия. Лук и арбалет необходимо будет регистрировать в Росгвардии.

Согласно закону, к охотничьему оружию будут относиться луки, сила дуги которых составляет более 27 кгс (килограмм-сил), и арбалеты, сила дуги которых превышает 43 кгс.

С инициативой разрешить россиянам охотиться с луками выступили депутаты Эрнест Валеев и Владислав Резник. По словам парламентариев, сейчас тысячи граждан России являются владельцами данного вида оружия.

Депутаты отметили, что эти люди участвуют в организации и проведении охоты за рубежом — охота с луком разрешена более чем в 20 странах Европы, США, Канаде, Австралии, Белоруссии. При этом такая охота "самым положительным образом скажется на развитии всей охотничьей индустрии в России", считают они.

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Страны
Австpалия
Белоруссия
Канада
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США
Продукция
Арбалет РЛК
Компании
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Персоны
Путин Владимир
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