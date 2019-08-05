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05.08.2019
bmpd.livejournal.com

810-й бригаде морской пехоты Черноморского флота вручена Полковая чаша

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Оригинал взят у коллеги twower в 810-й бригаде морской пехоты вручена Полковая чаша

Скриншот видео "Первый Севастопольский"/YouTube.com

Заместитель министра обороны России Андрей Картаполов вручил 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригаде морской пехоты Черноморского флота уникальную Полковую чашу, передает корреспондент РИА Новости Крым.

"В соответствии с решением министра обороны РФ, героя России, генерала армии Сергея Шойгу в вооруженных силах возрождается одна из наиболее ярких войсковых традиций прошлых эпох - вручение Полковых и Корабельных чаш лучшим соединениям, воинским частям и кораблям. Полковая чаша - это новый знак воинской доблести. Чашу, а в старину еще называли братина, содержится глубокий духовный смысл. Это символ единства, сплоченности, воинского братства и патриотизма, во все века присущих русскому воинству", - сказал он во время церемонии вручения чаши.

Картаполов отметил, что самая первая Полковая чаша была вручена в ноябре 2018 года 112 ракетной бригаде Западного военного округа - единственному соединению вооруженных сил, на знамени которого семь боевых орденов.

"Вторая Полковая чаша сегодня вручается вашему прославленному соединению, как знак особого доверия и признания заслуг в обеспечении безопасности государства", - подчеркнул он.

Небольшое видео

https://www.youtube.com/watch?v=wBQucADbTRo

Приказ об учреждении Полковой (Корабельной) чаши:

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