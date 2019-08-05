iHNed (Чехия): ракеты останутся, и теперь все зависит от мощи НАТО

Жалеть о том, что ДРСМД ушел в прошлое, не стоит, считает автор статьи. Рассуждения автора довольно примитивны: он категоричен в отношении России — это она нарушала договор, это ее не удалось уговорить соблюдать условия. А теперь, считает он, будущее будет зависеть от мощи "честной" НАТО. Виновник найден, как решать проблему автору тоже ясно — размещать ракеты в Европе.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), одно из важнейших достижений в деле контроля над вооружениями в нашу ядерную эпоху, ушел в прошлое. Документ, который в 1987 году подписали Рональд Рейган и Михаил Горбачев, впервые включал жесткие и прежде неприемлемые для Советского Союза контрольные механизмы.

Когда Горбачев согласился и на так называемый "нулевой вариант", который администрация Рейгана отстаивала с ноября 1981 года, были ликвидированы баллистические и крылатые ракеты наземного базирования (дальностью от 500 до тысячи километров и от тысячи до пяти тысяч километров) обеих держав по всему миру.

Но жалеть о договоре не стоит. Контроль над вооружениями имеет смысл только тогда, когда правила соблюдают все подписанты. Однако Россия разместила и нацелила свои новые носители этого класса SSC-8 (Novator 9M729) на страны Западной Европы, тем самым вопиющим образом нарушив договор. Принудить Россию к соблюдению договора не помогли и дипломатические усилия. В подобной ситуации дальнейшие попытки сохранить договор теряют всякий смысл. Что касается России, то для нее это не первый подобный случай.

Во времена холодной войны Советский Союз долго нарушал Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО), а также Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), которые были подписаны в 1972 году. Россия, в свою очередь, продолжила эту "традицию" в отношении договора РСМД, а также Будапештского меморандума 1994 года, который нарушила пять лет назад, аннексировав Крым.

Во времена холодной войны интересную роль в том, что касается ракет средней дальности, сыграла Чехословакия. В первой половине 80-х годов чехословацкие агенты активно добивались (вместе с КГБ и Штази) того, чтобы помешать США разместить ракеты "Першинг 2" и GLCM в Западной Европе. Их усилиям очень помогало западное движение за мир. Как в своих мемуарах написал бывший глава Штази Маркус Вольф, "спецслужбы на Востоке использовали любую возможность для продвижения "идеологической диверсии" в среде митингующих сторонников движения за мир", а "антиядерные демонстрации на Западе очень помогали нашим интересам, поскольку создавали трудности политикам стран НАТО".

Некоторые читатели, возможно, вспомнят "мирный конгресс" За мир и жизнь против ядерной войны, который в июне 1983 года прошел в Праге. Его организация обошлась в 65 миллионов крон, собранных чехословацкими гражданами. Трем с половиной тысячам участников из 132 стран свое приветствие направил, к примеру, Саддам Хусейн. Однако масштабная операция спецслужб пошла не по плану. "Хартии 77" участвовать в мероприятии запретили. А когда, несмотря на запрет, некоторые участники встретились с представителями "Хартии 77", их разогнала служба Государственной безопасности. Так гости конгресса узнали кое-что о подлинном характере режимов за железным занавесом, которым так охотно помогали.

В 1984 году баллистические ракеты средней дальности SS-12 были размещены под Границеми в Моравии. Кроме того, еще во время обсуждения договора Советский Союз пошел на хитрый обходной маневр и разместил еще несколько десятков ракет (SS-23) на территории своих сателлитов. Осенью 1989 года, после того как СССР отрапортовал об уничтожении всех SS-23, ГДР, Чехословакия и Болгария сообщили, что эти ракеты есть и на их территории. В США это вызвало большое удивление. После распада федерации Чехия быстро ликвидировала эти ракеты. А вот Словакия, например, еще несколько лет оставалась государством, обладающим баллистическими ракетами с весьма занимательным потенциалом.

Какие события можно прогнозировать после прекращения договора? Вряд ли стоит ожидать, что в скором времени появится новый многосторонний договор, который будет отражать динамику распространения носителей средней дальности за последние десятилетия. НАТО сдержанно высказывался о симметричных ответных мерах. Посмотрим, удастся ли в случае необходимости достигнуть консенсуса в вопросе о размещении аналогичных систем на территории всех стран-членов.

40 лет назад так называемое "двойное решение НАТО" удалось перевести из разряда очень сложно достигнутого политического договора в разряд реально работающих механизмов. Чтобы Россия согласилась на ликвидацию какого бы то ни было оружия, вероятнее всего, нужно, чтобы и вторая сторона располагала им в сопоставимом количестве и качестве. Посмотрим, какую роль в натовских дискуссиях сыграет Чешская Республика.

Хорошо, если бы Чехия внесла свою лепту в достижение консенсуса о том, как альянсу действовать дальше и как ему эффективно обороняться от российской кампании, интенсивность которой при поддержке дезинформационных каналов Кремля в будущем только возрастет.

Автор статьи Петр Сухи преподает на кафедре международных отношений и европейских исследований факультета социальных наук университета Масарика

Петр Сухи (Petr Such)