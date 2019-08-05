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05.08.2019
ТАСС

Армейские международные игры начинаются на территории 10 государств

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"Армейские международные игры"
"Армейские международные игры".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

В соревнованиях принимают участие более 5 тыс. военнослужащих

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Военные 36 государств сразятся в профессиональном мастерстве на полигонах 10 стран на Армейских международных играх.

В этом году участниками Армейских международных игр стали 200 команд, куда вошли свыше 5 тыс. военнослужащих 36 армий мира, им предстоит сразиться в профессиональном мастерстве в 32 конкурсах, которые состоятся на 25 полигонах 10 государств. В России пройдут 15 конкурсов, остальные примут Азербайджан, Армения, Белоруссия, Иран, Индия, Китай, Казахстан, Монголия и Узбекистан. Самый зрелищный конкурс "Танковый биатлон" традиционно пройдет на подмосковном полигоне Алабино. В Индии, Монголии и Узбекистане игры пройдут впервые.

По словам министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу, игры стали рекордными по своему масштабу, заметно увеличилось и количество стран, готовых организовать турниры на своей территории. Он выразил уверенность в том, что игры "не только будут способствовать совершенствованию боевой подготовки, но и послужат укреплению дружбы и взаимопонимания между военнослужащими".

В 2019 году в программу вошли четыре новых конкурса: "Аварийный район" (состязание на лучшее аварийно-спасательное формирование), "Саянский марш" (соревнование горных подразделений в зимних условиях, которое уже прошло в феврале), "Конный марафон" (конкурс конных подразделений) и "Полярная звезда" (конкурс подразделений специального назначения).

Конкурсы за рубежом

Наибольшее число конкурсов примет Китай. Там пройдут соревнования экипажей боевых машин пехоты "Суворовский натиск", сразятся мастера-оружейники, пройдут конкурсы экипажей радиационной, биологической и химической разведки "Безопасная среда" и "Чистое небо" - соревнования зенитно-артиллерийских и зенитно-ракетных подразделений.

В Казахстане пройдут три конкурса: соревнования связистов "Уверенный прием", беспилотных подразделений "Соколиная охота" и "Мастера артиллерийского огня". Снайперы и подразделения спецназа будут соревноваться в Белоруссии. "Конный маршрут" пройдет в Монголии, "Воин мира" - в Армении, "Кубок моря" - в Азербайджане, военные автоинспекторы и водолазы посоревнуются в Иране, а разведчики - в Индии. Военно-медицинская эстафета состоится в Узбекистане.

Конкурсы в России

По данным Минобороны России, в этом году в отборочных этапах конкурса приняли участие более 51 тыс. российских военнослужащих и 20 тыс. экипажей. Победители представляют страну на международном этапе состязаний.

В этот раз на территории РФ пройдет 15 конкурсов. Так, в Московской области состоятся конкурсы танковых экипажей "Танковый биатлон", военных поваров "Полевая кухня", военных полицейских "Страж порядка", спасательных подразделений "Аварийный район" и военных кинологов "Верный друг". В Калининградской области будут проводиться соревнования морских пехотинцев "Морской десант".

Тюмень примет международные этапы конкурсов инженерных войск "Безопасный маршрут" и "Инженерная техника". В Омске будут соревноваться ремонтные подразделения "Рембат", военные летчики покажут свое искусство в Рязани на "Авиадартсе". Десантники будут состязаться в Пскове на конкурсе "Десантный взвод". Конкурс горных подразделений "Эльбрусское кольцо" пройдет в Терсколе в Кабардино-Балкарии, а в городе Муроме будут соревноваться понтонные подразделения на конкурсе "Открытая вода".

Военное ралли состоится в Туве, а мастера автобронетанковой техники сразятся в Воронежской области. Завершатся игры финалом "Танкового биатлона" 17 августа.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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