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05.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

Трамп захотел обязать Россию продолжить сокращение ядерного оружия

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Источник изображения: vk.com/mil

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что новые договоренности с Россией о дальнейшем ограничении и сокращении ядерных вооружений стали бы отличной новостью для всего мира.

По словам главы Белого дома, он обсуждал перспективы дальнейшего сокращения ядерных вооружений, а также подключение к таким соглашениям Пекина в контактах с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, передает ТАСС.

По версии Трампа, "Китай был чрезвычайно воодушевлен этим обсуждением, как и Россия". "Думаю, у нас на каком-то этапе будет сделка", – заявил американский лидер.

"Если мы сможем заключить пакт с Россией, предусматривающий сокращение и ею, и нами ядерного [оружия], это было бы отлично для [всего] мира. И я действительно верю в то, что это произойдет", – заявил Трамп.

Глава Белого дома также выразил уверенность, что сокращения Россией, США и Китаем расходов на ядерное оружие пошло бы на пользу всем трем странам.

Комментируя выход США из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Трамп вслед за другими представителями вашингтонской администрации обвинил Москву в нарушении положений этого соглашения.

"В рамках данного конкретного пакта, (...) который сегодня истек, они не выполняли свои обязательства, и я сказал: если они не будут выполнять свои обязательства, то мы должны... Мы всегда должны лидировать. Я переделал наш ядерный [арсенал], у нас создаются новые ядерные [вооружения]", – сказал президент США.

В среду советник президента США Джон Болтон заявил, что Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), скорее всего, не будет продлен.

Напомним, СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается последним действующим договором между Москвой и Вашингтоном об ограничении вооружений.



Антон Никитин

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
РСМД
СНВ-3
Ядерный щит
ЯО
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