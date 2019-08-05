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05.08.2019
bmpd.livejournal.com

Сложности военно-технического сотрудничества Украины и Франции

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Как сообщает бюллетень "Intelligence online" в публикации "Paris pousse de nouveaux contrats de defense a Kiev, en depit des tensions financieres", сообщения от начала июля о предполагаемом контракте на поставку Украине 20 сторожевых катеров проекта FPB98 постройки французской судоверфи ОСЕА из Нанта оказался довольно сложным в реализации по сравнению с первоначальными ожиданиями. Корабли предназначаются для Пограничной службы Украины в Азовском море, причем пограничники подчиняются МВД Украины, во главе которого стоит всемогущий Арсен Аваков. Аваков является центром связи между западными оборонными компаниями и Украиной.

Cторожевой катер проекта FPB-98 Mk I, построенный французской судостроительной компанией ОСЕА для ВМС Алжира, 2019 год (с) Mer et Marine

Первая проблема: МВД Украины хочет создать местную компанию совместно с ОСЕА с целью строительства катеров в стране. Украина в судостроении все будет начинать с начала, так как последняя судоверфь в стране, у которой имелись компетенции в строительстве боевых кораблей - Судостроительный завод "Море" находится в Феодосии, в самом центре Крыма.

Кроме того, контракт сможет столкнуться с финансовыми трудностями. У Украины нет финансовых возможностей для выполнения контракта, стоимость которого составляет 150 млн евро. Последние оружейные контракты между Парижем и Киевом на самом деле полностью финансировались французской стороной под гарантии страхового агентства Cofas.

Это имело место в случае продажи 55 вертолетов H225 и Н125 производства Airbus за примерно 450 млн евро. Несмотря на признаки добросердечного партнерства между Парижем и Киевом, детали этого контракта прошибают в холодный пот сотрудников концерна Airbus. Контракт курировал глава европейских продаж Airbus Helicopters Оливье Мишалон (Olivier Michalon), но он уже вызывает раздражение на Украине, как по причине финансовых условий, так и значительной выработки ресурса первых полученных вертолетов (Н225).

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Страны
Алжир
Украина
Франция
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Проекты
H225
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