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05.08.2019
Военное обозрение

На БТР "Страйкер" установят лазеры

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Американские производители оружия Northrop Grumman и Raytheon выиграли контракт на создание системы лазерного оружия класса мощностью 50 киловатт (кВт) для последующей интеграции на платформу БТР Stryker.

Источник изображения: topwar.ru

Армия США планирует получить современную многофункциональную систему противовоздушной обороны ближнего радиуса действия. Пентагон рассчитывает на то, что новый комплекс ПВО будет создан на базе 50-киловатного лазера, и одобрил контракт, который должен ускорить создание прототипа.

Ожидается, что первые опытные образцы будут устаноавлены на взвод из четырех БТР Stryker в 2022 году. В перспективе система защитит боевые команды Stryker-бригад от БПЛА, вертолетов, а также ракет, артиллерии и минометов.

Настало время сделать направленное энергетическое оружие частью современной картины боя. Армия признает лазеры как часть плана модернизации вооруженных сил. Это больше не исследовательская работа или опытный образец. Это оружие, обладающее стратегическим боевым потенциалом, и мы готовимся вскоре передать его в руки солдат. Мы находимся на верном пути.

- сказал генерал-лейтенант Л. Нил Таргуд, возглавляющий армейский департамент программ гиперзвукового оружия, направленной энергии и космоса.

В мае 2019 года армия США утвердила новую стратегию, которая должна ускорить создание прототипа и использования разнообразного направленного энергетического оружия для модернизации армии.

Для программы отобраны два подрядчика-конкурента

В качестве первого шага в поставке прототипов Армейское управление по быстрым возможностям и критическим технологиям (RCCTO) выбрало двух подрядчиков для этого проекта: ими стали компании Northrop Grumman и Raytheon.

Обе компании сотрудничают с компанией Kord Technologies, которая занимается разработкой лазерного оружия, однако будут создавать конкурентные образцы. Всего в рамках контракта на данные работы было выделено 203 миллиона долларов. Также поддержку проекту оказывает компания General Dynamics Land Systems, разработчик бронетранспортера Stryker.

В соответствии с условиями договора, у двух подрядчиков есть приблизительно один год для производства необходимых лазерных подсистем, их интеграции на платформу Stryker и завершения проверки производительности.

После того, как армия оценит результаты, она планирует приобрести три дополнительных оснащенных лазером "Страйкера". В общей сложности будет закуплено четыре опытных БТР, которые в 2022 году должны отправится на полный цикл испытаний. Сумма по контракту может быть расширена до 490 миллионов долларов.

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Страны
США
Продукция
Stryker
Компании
General Dynamics
Northrop Grumman
Raytheon
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
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