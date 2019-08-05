МИД Франции связал прекращение ДРСМД с риском нестабильности в Европе

Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) несет риск увеличения нестабильности в Европе. Об этом заявил официальный представитель МИДа Франции в пятницу, 2 августа.

В ведомстве отметили, что договор "является центральным элементом европейской безопасности и стратегической стабильности в Европе", а прекращение его действия "подрывает международную систему контроля над вооружениями", сообщает ТАСС.

Франция сожалеет об отсутствии решения по обеспечению дальнейшего действия ДРСМД и "подтверждает свое устремление обеспечивать контроль над вооружениями, а также обеспечивать ядерное разоружение".

МИД республики призвал Москву и Вашингтон продлить далее 2021 года действие договора СНВ-3, отмечается в заявлении.

Ранее в пятницу МИД России официально объявил о прекращении действия ДРСМД со 2 августа 2019 года по инициативе США. Также эту информацию официально подтвердил госсекретарь США Майк Помпео, добавив, что вина за разрыв договора полностью лежит на России.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. Конкретных доказательств американская сторона не представила, тогда как Россия информировала иностранных коллег об испытаниях этой ракеты. Договор утрачивал силу со 2 августа.

В ответ на выход Соединенных Штатов из соглашения в марте президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. В июне обе палаты российского парламента приняли инициированный главой государства закон о приостановке участия РФ в договоре. 3 июля Путин подписал закон о приостановлении Договора РСМД.