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05.08.2019
Lenta.ru

Раскрыты подробности испытаний ПАК ДА

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Источник изображения: Изображение: Militaryarms.ru

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) испытают на Жуковской летно-испытательной и доводочной базе (ЖЛИ и ДБ) "Туполева", сообщает компания.

"Впереди большие планы по испытаниям и доводкам на ЖЛИ и ДБ глубоко модернизированных самолетов Ту-22М3М, Ту-160 и Ту-95МС, большая работа по испытаниям перспективного комплекса дальней авиации", — сказал генеральный директор "Туполева" Александр Конюхов.

Глава компании также рассказал, что в перспективе предприятия значатся "работы по созданию среднего военно-транспортного самолета [на замену Ан-12], сверхзвукового пассажирского самолета нового поколения совместно с ведущими отраслевыми научно-исследовательскими институтами и предприятиями", а также "создание и запуск на ЖЛИ и ДБ до конца 2019 года линейной станции обслуживания самолетов Ту-204 и Ту-214".

В феврале сообщалось, что облик и необходимые характеристики ПАК ДА окончательно утверждены.

В январе Конюхов заявил, что создание ПАК ДА потребует пять-семь лет.

В декабре 2018 года сообщалось, что ПАК ДА станет синтезом всего самого лучшего из Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95МС.

В июле того же года появилась информация о том, что комплекс создадут с применением стелс-технологий.

Осенью 2017-го сообщалось, что ПАК ДА является дозвуковым самолетом, что частично способствует снижению его стоимости.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ту-160
Ту-204
Ту-214
Ту-22М
Ту-95
Компании
Туполев
Персоны
Конюхов Александр
Проекты
Истребитель 5 поколения
ПАК ДА
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