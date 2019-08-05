"Ответили России": Пентагон испытывает новую ракету

СМИ сообщили о планах Пентагона испытать новую ракету

Пентагон готовится к испытаниям ракеты, которая должна бросить вызов России в Европе. По данным СМИ, новое оружие станет ответом США на якобы имевшие место "нарушения" Москвой ДРСМД. Вашингтон покинул договор и рассчитывает испытать ракету в ближайшее время, что может стать началом новой гонки вооружений.

Пентагон начал подготовку к испытаниям новой крылатой неядерной ракеты, передает телеканал CNN со ссылкой на источник. По данным телеканала, США разработали ракету в качестве "ответа России".

Министерство обороны США намерено приступить к испытаниям ракеты в ближайшие несколько недель, отмечает собеседник телеканала. Новое оружие Вашингтона было специально разработано, чтобы бросить вызов Москве в Европе. По словам источника, ракета должна стать ответом администрации президента США Дональда Трампа на "нарушения" России договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Договор между СССР, правопреемницей которого является Россия, и США вступил в силу 1 июня 1988 года. В соответствии с соглашением, стороны обязались уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 км.

Вашингтон обвиняет Москву в несоблюдении соглашения с 2013 года. По мнению США, Россия якобы нарушила договор, приняв на вооружение ракету с индексом 9М729. В Вашингтоне уверены, что характеристики российского оружия не соответствуют соглашению. США не устраивает дальность 9М729, которая, по их утверждению, превышает 500 км - максимум по ДРСМД. Москва же последовательно отвергает все обвинения Вашингтона.

Новая крылатая ракета США пока не запущена в серийное производство, однако успешные испытания оружия могут стать первым шагом к появлению соответствующей программы.

В то же время аналитики CNN опасаются, что испытания ракеты могут привести к началу новой гонки вооружений между Москвой и Вашингтоном. Учитывая, что США покинули ДРСМД 2 августа, последним сдерживающим фактором между странами остается соглашение о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Данный договор был заключен в 2010 году и действует до 2021 года, но представители России и США пока не достигли договоренности о его продлении.

Негативные последствия распада ДРСМД не раз становились предметом дискуссий не только в США и России, но и во всем мире. В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивал на необходимости спасения договора. Однако и после его прекращения глава альянса пообещал не делать необдуманных шагов.

"Мы обеспечим, чтобы наши средства ядерного сдерживания оставались безопасными, надежными и эффективными. Некоторые из этих мер могут быть реализованы быстро, а другие потребуют времени. Все, что мы делаем, будет сбалансированным, скоординированным и оборонительным", - заявил Столтенберг.

НАТО не хочет "новой гонки вооружений" и не будет развертывать новые ракеты в Европе, подчеркнул генсек альянса.

Ситуация вокруг ДРСМД обострилась с приходом Трампа к власти в 2017 году. Американский лидер начал постепенно разрывать соглашения, которые были "невыгодными" для США. В частности, при Трампе Вашингтон покинул Транстихоокеанское партнерство. В отношении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности он продолжил линию своего предшественника Барака Обамы и сосредоточился на "нарушениях" России.

При этом, если администрацию Обамы не устраивала только 9М729, Трамп также критиковал российскую межконтинентальную баллистическую ракету РС-26 "Рубеж". Несмотря на то, что оружие обладает максимальной дальностью в 12 тыс. км и не подпадает под положения ДРСМД, по оценке специалистов, оно может запускаться по целям и на дальности порядка 2-6 тыс. км. Москва в ответ на обвинения США неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства.

В свою очередь, Россия также указывала на нарушения договора со стороны США. Москву не устраивает американская система противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore. Дело в том, что в 2016 году данные системы были размещены в Польше. В России уверены, что Aegis Ashore могут стать средством первого удара, а это нарушает договор.

На фоне длительных споров США поставили России ультиматум и в феврале 2019 года объявили о выходе из ДРСМД. Вашингтон потребовал от Москвы уничтожить ракету с индексом 9М729, чтобы вернуться к соблюдению соглашения. Россия отказалась выполнять условие США и также заявила о выходе из соглашения в качестве зеркального ответа.

Позднее стороны поочередно пытались "спасти" соглашение. Однако переговоры представителей США и России не дали результата. Вашингтон продолжал обвинять Москву и требовать уничтожения "запрещенной ракеты". В итоге 2 августа США окончательно покинули ДРСМД.

Тем не менее, США не полностью отказались от обсуждения вопросов контроля над вооружениями с Россией. По мнению Трампа, странам необходимо заключить новый договор.

"Я думаю, мы заключим сделку с Россией, где у нас будет контроль над вооружениями", - заявил Трамп.

Он также добавил, что в соглашение необходимо будет включить Китай, потому что Пекин в данном вопросе почти догнал Москву и Вашингтон.

Алексей Поплавский