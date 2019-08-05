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05.08.2019
Известия.ru

В США заявили об отсутствии страха перед гонкой вооружений с Россией

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Вашингтон не боится гонки вооружений с Москвой после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). У американского лидера Дональда Трампа "хорошие отношения с Владимиром Путиным", заявил в пятницу заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

Говоря о ДРСМД, он назвал документ "сделкой времен холодной войны", сообщает 2 августа "РИА Новости". "Госсекретарь Майк Помпео обратил внимание, что ответственность лежит на России", — подчеркнул Гидли. По его словам, у России "был шанс" работать над договором и допустить американскую сторону к инспекциям. Но этого сделано не было.

США не обеспокоены возможностью гонки вооружений, указал он.

Ранее в пятницу МИД России официально объявил о прекращении действия ДРСМД со 2 августа 2019 года по инициативе США. Также эту информацию официально подтвердил госсекретарь США Майк Помпео, добавив, что вина за разрыв договора полностью лежит на России.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. Конкретных доказательств американская сторона не представила, тогда как Россия информировала иностранных коллег об испытаниях этой ракеты. Договор утрачивал силу со 2 августа.

В ответ на выход Соединенных Штатов из соглашения в марте президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. В июне обе палаты российского парламента приняли инициированный главой государства закон о приостановке участия РФ в договоре. 3 июля Путин подписал закон о приостановлении Договора РСМД.

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Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
РСМД
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