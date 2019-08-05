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05.08.2019
Военно-промышленный курьер

США после выхода из ДРСМД намерены развивать линию крылатных ракет

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Источник изображения: vpk-news.ru

Высокопоставленный чиновник в минобороны США рассказал, что после официального выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) американские ВС протестируют новую неядерную крылатую ракету, которая запускается с подвижного пункта управления. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, эта ракета была создана специально для того, чтобы противостоять России в Европе. Аналитики опасаются, что ее испытания положат начало новой гонке вооружений. По словам источника, они пройдут в ближайшие несколько недель и, по сути, станут ответом, но то, что, по мнению США, Россия долгое время нарушала ДРСМД. 

Запланированные Пентагоном тесты покажут, могут ли в США создавать и разворачивать новые ракеты. Также ожидается, что риски и напряженность в отношениях между странами вырастет из-за потенциальной возможности России размещать мобильные, трудно обнаруживаемые и легко запускаемые ракеты, способные поразить Европу, Азию и некоторые части США.

Аналитики отмечают, что осталось только одно соглашение, которое может предотвратить начало новой гонки вооружений в духе холодной войны - СНВ-III.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
РСМД
СНВ-1
СНВ-3
Ядерный щит
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