США после выхода из ДРСМД намерены развивать линию крылатных ракет

Высокопоставленный чиновник в минобороны США рассказал, что после официального выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) американские ВС протестируют новую неядерную крылатую ракету, которая запускается с подвижного пункта управления. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, эта ракета была создана специально для того, чтобы противостоять России в Европе. Аналитики опасаются, что ее испытания положат начало новой гонке вооружений. По словам источника, они пройдут в ближайшие несколько недель и, по сути, станут ответом, но то, что, по мнению США, Россия долгое время нарушала ДРСМД.

Запланированные Пентагоном тесты покажут, могут ли в США создавать и разворачивать новые ракеты. Также ожидается, что риски и напряженность в отношениях между странами вырастет из-за потенциальной возможности России размещать мобильные, трудно обнаруживаемые и легко запускаемые ракеты, способные поразить Европу, Азию и некоторые части США.

Аналитики отмечают, что осталось только одно соглашение, которое может предотвратить начало новой гонки вооружений в духе холодной войны - СНВ-III.