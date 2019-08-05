Войти
05.08.2019
Независимое военное обозрение

Отказ от ДРСМД – веление времени или исправление ошибки?

545
0
+1
Госсекретарь США Майкл Помпео. Фото Chip Somodevilla/Getty Images
Госсекретарь США Майкл Помпео. Фото Chip Somodevilla/Getty Images.

Нужен ли новый договор с участием всех стран, вооруженных ракетами среднего радиуса действия

2 августа 2019 года по инициативе Америки прекращено действие Договора между СССР и Соединенными Штатами о запрещении и ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД) сухопутного базирования, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года. Еще в прошлом году президент США Дональд Трамп озвучил намерение выйти из этого соглашения, обрушившись с обвинениями в нарушении этого договора в адрес Москвы. Госсекретарь США на этот счет выразился так: "2 февраля 2019 США дали России полгода на возвращение к исполнению договора о ядерных силах среднего радиуса действия. Россия отказалась, поэтому договор заканчивается сегодня. США не намерены быть участником соглашения, которое нарушается другой стороной. Россия одна несет за все ответственность". Неточности в высказываниях Помпео оставим на его совести, они лишь характеризуют уровень его компетентности. Суть его высказывания от этого не меняется.

Как известно, президент РФ Владимир Путин подписал 4 марта сего года указ о приостановке выполнения ДРСМД. Ранее Россия, как правопреемница Советского Союза, была обременена обязательствами по этому договору. Напоминаем, что, согласно ему, сторонам запрещалось производить, размещать и разрабатывать баллистические и крылатые ракеты сухопутного базирования дальностью действия от 500 до 5500 км и также запрещалось развертывать, разрабатывать и производить установки для их запуска. К июню 1991 года Москва ликвидировала 1846 ракет, причем половина из них находилась на военных складах и в хранилищах заводов производителей и не была задействована в боевом дежурстве. Америка ограничилась уничтожением 846 ракет, часть своего арсенала она оставила для учебных целей, демонтировав боеголовки с не уничтоженных баллистических ракет. Под запрет, согласно ДРСМД, со стороны СССР попали баллистические ракеты: РСД-10 "Пионер", Р-12, Р-14; крылатые ракеты сухопутного базирования РК-55, ОТР-22 "Темп - С" и ОТР – 23 "Ока". Американцы вынуждены были избавиться от баллистических ракет "Першинг-1А", "Першинг-2" и крылатых ракет Tomahawk сухопутного базирования (BGM -109G).

Ветераны советских ракетных войск вспоминали со слезами на глазах, как им пришлось уничтожать в 1988 году на полигоне "Капустин Яр" твердотопливные ракеты РСД-10. Тогда советские военные осуществляли все работы под присмотром американских наблюдателей. Правда, стартовые позиции для РСД-10 ликвидированы не были, их лишь законсервировали, затем, оставшись без присмотра, со временем они пришли в не эксплуатируемое состояние.

Эксперты считают, что нет в настоящее время повода лить слезы из-за ликвидированных в 1988-1991 годах ракет, поскольку к нынешней дате они уже устарели и в любом случае подлежали бы снятию с вооружения. Но остановка процесса разработок и испытаний в области ракет средней и меньшей дальности оказалась пагубной для обороноспособности страны. По мнению президента РФ Владимира Путина, сам ДРСМД был ошибкой советского руководства. Продолжая развивать его мысль в указанном векторе, можно прийти к выводу, что этот договор стал одной из причин развала СССР.

Претензии Вашингтона, касающиеся несоблюдения Москвой договора, сводятся к одной крылатой ракете 9М729. Сама основа спора смехотворна – американцы утверждают, что эта КР на испытаниях, проводимых на полигоне "Капустин Яр", пролетела больше положенных 500 км, а Россия настаивает, что максимальная дальность действия этой ракеты соответствует 480 км и ни метром больше. Напротив, еще 19 лет назад Москва указывала Вашингтону на недопустимость использования ударных беспилотников, которые, по сути, являются аналогом ракет среднего радиуса действия. Более того, США используют в качестве мишеней для испытаний своих комплексов ПРО ракеты, соответствующие по характеристикам ракетам средней дальности (MGM-31 Pershing без боеголовок). Россия в 2014 году указала, что размещение систем ПРО в Румынии и Польше потенциально является нарушением все того же соглашения. Для пуска противоракет используется универсальная установка Мк41, пригодная и для использования КР среднего радиуса действия Tomahawk, и в данном случае она размещается на суше. Поскольку стороны не сочли нужным реагировать на взаимные обвинения, Договор о запрете ракет среднего и меньшего радиуса действия сухопутного базирования, согласно логике вещей, благополучно умер.

Эксперты отмечают, что, несмотря на денонсацию ДРСМД, Москва и Вашингтон не стремятся форсировать развертывание комплексов ракет средней и меньшей дальности где бы то ни было. Впрочем, возможно, что данные выводы они делают в силу незнания истинного положения дел.

Преимущество баллистических ракет среднего радиуса действия - в коротком времени подлета до цели. Америке целесообразно размещать такие комплексы в непосредственной близости к российской границе, скажем, на Дальнем Востоке – в Японии и в Южной Корее. На европейском ТВД они могут быть развернуты в широкой полосе между двух морей от Балтийского до Черного, а также в Норвегии. Россия может ответить на это размещением своих ракетных комплексов в Венесуэле, Гондурасе и на Кубе, а также на Чукотке. Согласитесь, такой сценарий выглядит, как ремейк "Карибского кризиса" 1962 года. Кстати, если уже говорить о важности времени подлета, то крылатые ракеты среднего радиуса действия не вписываются в данную концепцию, поскольку обладают дозвуковой скоростью полета и расстояние до цели в 3000–5000 км будут преодолевать очень долго. К тому же на вооружении России уже появилось гиперзвуковое оружие, чья возможность перекрывает в разы боевую пользу от баллистических ракет среднего радиуса действия.

Нельзя не учитывать и тот факт, что в настоящее время на вооружении армий многих стран уже состоят различные сухопутные комплексы баллистических ракет среднего радиуса действия. Доподлинно известно, что ими обладают Китай, Индия, Израиль, Иран, КНДР и Пакистан. Технологическими возможностями для создания этого класса ракет владеют Франция, Япония, Италия, Турция и Украина. Возможности быстрого освоения ракетных технологий имеются у Великобритании, Германии и Швеции. Впрочем, практически любая страна, обладающая достаточными финансовыми и техническими ресурсами, в состоянии в сжатые сроки создать ракету среднего и меньшего радиуса действия. К примеру, в настоящее время Саудовская Аравия финансирует разработку украинским конструкторским бюро "Южное" ракет "Гром-2" с заявленной максимальной дальностью полета 300 км, но эксперты указывают, что в перспективе радиус действия ее будет значительно увеличен. И, естественно, технология принадлежит тому, кто за нее платит.

Китай вообще отказался даже обсуждать свое возможное участие в переговорах по запрещению РСМД, а в его арсеналах целое семейство различных баллистических ракет "ДонгФенг" среднего радиуса действия и не только это. Израиль обладает значительным количеством РСД типа "Иерихон-2", "Иерихон-3". Индийские возможности не ограничиваются только комплексами "Анги-2", "Агни-3", а пакистанские - ракетами семейства "Шахин" и "Хатф". КНДР продолжает развивать свои программы вооружений, в том числе и проект "Хвасон". Иран успешно тестирует баллистическую ракету средней дальности "Шахаб-3". Вот и выходит, что Договор о запрещении ракет среднего и меньшего радиуса действия, заключенный только между двумя сторонами, Россией и США, себя изжил как таковой. Даже если он не был ошибкой, в современных условиях его исполнение и для Москвы, и для США не целесообразно без участия других стран, обладающих данным типом вооружений.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

Права на данный материал принадлежат Независимое военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Венесуэла
Германия
Гондурас
Израиль
Индия
Иран
Италия
Китай
КНДР
Норвегия
Пакистан
Польша
Россия
Румыния
Саудовская Аравия
США
Турция
Украина
Франция
Швеция
Япония
Продукция
9М729
Agni БР
BGM-109 Tomahawk
Mark 41
Pershing II
М-84
Ока ОТРК
Р-12
Р-14
РК-55
РСД-10
Темп-С
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
БПЛА
Военные учения
ГЗЛА
РСМД
Ядерный щит
Похожие новости
27.12.2017
Ящик Пандоры средней дальности
22.11.2017
Не тот "Калибр"
12.09.2014
По среднему счету
01.09.2014
Право на выход
02.03.2007
Эксгумация РСМД
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.08 16:52
  • 6
Военный аэродром сделали невидимым
  • 05.08 16:51
  • 5
Т-14 "Армата": монитор для "Птеродактиля"
  • 05.08 16:45
  • 15
Россияне назвали отечественный флот сильнейшим в мире
  • 05.08 16:34
  • 1
Пакистанский премьер согласился на посредничество Трампа для нормализации отношений с Индией
  • 05.08 16:07
  • 3
С неба — в бой. Что разрабатывают для российского десанта будущего
  • 05.08 15:50
  • 11
Дождались! Новая «НИВА» Лада 4х4 Vision
  • 05.08 15:40
  • 1
Браво выбору: что стоит за индийским контрактом по покупке Р-27
  • 05.08 14:43
  • 1
Созданный для "Ратника" парашют позволит бойцу стрелять еще в воздухе
  • 05.08 13:48
  • 26
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 05.08 13:20
  • 2
"Это произойдет": Трамп верит в подписание соглашения с Россией
  • 05.08 12:36
  • 39
Траектория полета ракеты "Авангард" проходит на высоте десятков километров
  • 05.08 11:38
  • 1
Die Welt (Германия): как Путин будет теперь укреплять свою неоимперскую политику
  • 05.08 11:22
  • 4
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева
  • 05.08 11:18
  • 156
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 05.08 10:20
  • 3
История самого богатого бомжа инвестора