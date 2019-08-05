Отказ от ДРСМД – веление времени или исправление ошибки?

Нужен ли новый договор с участием всех стран, вооруженных ракетами среднего радиуса действия

2 августа 2019 года по инициативе Америки прекращено действие Договора между СССР и Соединенными Штатами о запрещении и ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД) сухопутного базирования, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года. Еще в прошлом году президент США Дональд Трамп озвучил намерение выйти из этого соглашения, обрушившись с обвинениями в нарушении этого договора в адрес Москвы. Госсекретарь США на этот счет выразился так: "2 февраля 2019 США дали России полгода на возвращение к исполнению договора о ядерных силах среднего радиуса действия. Россия отказалась, поэтому договор заканчивается сегодня. США не намерены быть участником соглашения, которое нарушается другой стороной. Россия одна несет за все ответственность". Неточности в высказываниях Помпео оставим на его совести, они лишь характеризуют уровень его компетентности. Суть его высказывания от этого не меняется.

Как известно, президент РФ Владимир Путин подписал 4 марта сего года указ о приостановке выполнения ДРСМД. Ранее Россия, как правопреемница Советского Союза, была обременена обязательствами по этому договору. Напоминаем, что, согласно ему, сторонам запрещалось производить, размещать и разрабатывать баллистические и крылатые ракеты сухопутного базирования дальностью действия от 500 до 5500 км и также запрещалось развертывать, разрабатывать и производить установки для их запуска. К июню 1991 года Москва ликвидировала 1846 ракет, причем половина из них находилась на военных складах и в хранилищах заводов производителей и не была задействована в боевом дежурстве. Америка ограничилась уничтожением 846 ракет, часть своего арсенала она оставила для учебных целей, демонтировав боеголовки с не уничтоженных баллистических ракет. Под запрет, согласно ДРСМД, со стороны СССР попали баллистические ракеты: РСД-10 "Пионер", Р-12, Р-14; крылатые ракеты сухопутного базирования РК-55, ОТР-22 "Темп - С" и ОТР – 23 "Ока". Американцы вынуждены были избавиться от баллистических ракет "Першинг-1А", "Першинг-2" и крылатых ракет Tomahawk сухопутного базирования (BGM -109G).

Ветераны советских ракетных войск вспоминали со слезами на глазах, как им пришлось уничтожать в 1988 году на полигоне "Капустин Яр" твердотопливные ракеты РСД-10. Тогда советские военные осуществляли все работы под присмотром американских наблюдателей. Правда, стартовые позиции для РСД-10 ликвидированы не были, их лишь законсервировали, затем, оставшись без присмотра, со временем они пришли в не эксплуатируемое состояние.

Эксперты считают, что нет в настоящее время повода лить слезы из-за ликвидированных в 1988-1991 годах ракет, поскольку к нынешней дате они уже устарели и в любом случае подлежали бы снятию с вооружения. Но остановка процесса разработок и испытаний в области ракет средней и меньшей дальности оказалась пагубной для обороноспособности страны. По мнению президента РФ Владимира Путина, сам ДРСМД был ошибкой советского руководства. Продолжая развивать его мысль в указанном векторе, можно прийти к выводу, что этот договор стал одной из причин развала СССР.

Претензии Вашингтона, касающиеся несоблюдения Москвой договора, сводятся к одной крылатой ракете 9М729. Сама основа спора смехотворна – американцы утверждают, что эта КР на испытаниях, проводимых на полигоне "Капустин Яр", пролетела больше положенных 500 км, а Россия настаивает, что максимальная дальность действия этой ракеты соответствует 480 км и ни метром больше. Напротив, еще 19 лет назад Москва указывала Вашингтону на недопустимость использования ударных беспилотников, которые, по сути, являются аналогом ракет среднего радиуса действия. Более того, США используют в качестве мишеней для испытаний своих комплексов ПРО ракеты, соответствующие по характеристикам ракетам средней дальности (MGM-31 Pershing без боеголовок). Россия в 2014 году указала, что размещение систем ПРО в Румынии и Польше потенциально является нарушением все того же соглашения. Для пуска противоракет используется универсальная установка Мк41, пригодная и для использования КР среднего радиуса действия Tomahawk, и в данном случае она размещается на суше. Поскольку стороны не сочли нужным реагировать на взаимные обвинения, Договор о запрете ракет среднего и меньшего радиуса действия сухопутного базирования, согласно логике вещей, благополучно умер.

Эксперты отмечают, что, несмотря на денонсацию ДРСМД, Москва и Вашингтон не стремятся форсировать развертывание комплексов ракет средней и меньшей дальности где бы то ни было. Впрочем, возможно, что данные выводы они делают в силу незнания истинного положения дел.

Преимущество баллистических ракет среднего радиуса действия - в коротком времени подлета до цели. Америке целесообразно размещать такие комплексы в непосредственной близости к российской границе, скажем, на Дальнем Востоке – в Японии и в Южной Корее. На европейском ТВД они могут быть развернуты в широкой полосе между двух морей от Балтийского до Черного, а также в Норвегии. Россия может ответить на это размещением своих ракетных комплексов в Венесуэле, Гондурасе и на Кубе, а также на Чукотке. Согласитесь, такой сценарий выглядит, как ремейк "Карибского кризиса" 1962 года. Кстати, если уже говорить о важности времени подлета, то крылатые ракеты среднего радиуса действия не вписываются в данную концепцию, поскольку обладают дозвуковой скоростью полета и расстояние до цели в 3000–5000 км будут преодолевать очень долго. К тому же на вооружении России уже появилось гиперзвуковое оружие, чья возможность перекрывает в разы боевую пользу от баллистических ракет среднего радиуса действия.

Нельзя не учитывать и тот факт, что в настоящее время на вооружении армий многих стран уже состоят различные сухопутные комплексы баллистических ракет среднего радиуса действия. Доподлинно известно, что ими обладают Китай, Индия, Израиль, Иран, КНДР и Пакистан. Технологическими возможностями для создания этого класса ракет владеют Франция, Япония, Италия, Турция и Украина. Возможности быстрого освоения ракетных технологий имеются у Великобритании, Германии и Швеции. Впрочем, практически любая страна, обладающая достаточными финансовыми и техническими ресурсами, в состоянии в сжатые сроки создать ракету среднего и меньшего радиуса действия. К примеру, в настоящее время Саудовская Аравия финансирует разработку украинским конструкторским бюро "Южное" ракет "Гром-2" с заявленной максимальной дальностью полета 300 км, но эксперты указывают, что в перспективе радиус действия ее будет значительно увеличен. И, естественно, технология принадлежит тому, кто за нее платит.

Китай вообще отказался даже обсуждать свое возможное участие в переговорах по запрещению РСМД, а в его арсеналах целое семейство различных баллистических ракет "ДонгФенг" среднего радиуса действия и не только это. Израиль обладает значительным количеством РСД типа "Иерихон-2", "Иерихон-3". Индийские возможности не ограничиваются только комплексами "Анги-2", "Агни-3", а пакистанские - ракетами семейства "Шахин" и "Хатф". КНДР продолжает развивать свои программы вооружений, в том числе и проект "Хвасон". Иран успешно тестирует баллистическую ракету средней дальности "Шахаб-3". Вот и выходит, что Договор о запрещении ракет среднего и меньшего радиуса действия, заключенный только между двумя сторонами, Россией и США, себя изжил как таковой. Даже если он не был ошибкой, в современных условиях его исполнение и для Москвы, и для США не целесообразно без участия других стран, обладающих данным типом вооружений.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО