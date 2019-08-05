Новая парашютная система Д-14 "Шелест" для ВДВ выходит на этап испытаний

Воздушно-десантные войска в скором времени получат новую парашютную систему Д-14 "Шелест", созданную специально для десантирования в экипировке "Ратник". Испытания системы начинаются в НИИ парашютостроения. Об этом рассказал главный конструктор НИИ холдинга "Технодинамика" Владимир Качалов.

Источник изображения: Минобороны РФ

По словам Качалова, ВДВ с ближайшем будущем перейдут на парашюты Д-14 "Шелест", специально созданного для применения с экипировкой "Ратник". Конструкция новой парашютной системы отличается от предыдущих систем и позволяет десантнику вступать в бой, находясь еще в воздухе.

У бойца на груди помимо бронежилета есть стрелковое вооружение, которое доступно ему и находится в руках. Ранее было недоступно, потому что спереди находился запасной парашют, соответственно, автомат крепился уже снизу, был вне зоны действий, и десантник не мог его сразу достать

- сообщил Качалов.

Он пояснил, что в отличии от предыдущих парашютных систем, у которых основной парашют находится сзади, запасной - спереди, а грузовой контейнер - сзади ниже основного, то у Д-14 "Шелест" другая компоновка: основной и запасной парашюты расположены сзади, а спереди располагается большой грузовой контейнер, который больше и по объему, и по массе груза по сравнению с предшественниками. Также данная система имеет несколько точек подвески под различное навесное оборудование. Грузовой контейнер можно использовать как плот при приводнении.

Работы по созданию новой парашютной системы начались 2018 году, поступление на вооружение ВДВ планируется в 2021-2022 годах.

Новая парашютная система Д-14 предназначена для десантирования с высот 1200-8000 метров при скорости летательного аппарата до 350 км/час. Задержка в раскрытии основного парашюта составит до 10 секунд с применением стабилизирующего парашюта. Максимальный полетный вес составит 190 кг, дальность полета с высоты 8 км составит до 30 км. Отмечается безопасность прыжков, комфортное размещение человека в подвесной системе и равномерное распределение динамической нагрузки, повышенная управляемость в воздухе и при приземлении, а также увеличенная масса парашютиста с оружием и снаряжением. Предполагается, что Д-14 заменит в ВДВ Д-10.