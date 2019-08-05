В Госдуме рассказали о последствиях прекращения действия ДРСМД

Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин рассказал в пятницу, 2 августа, о негативных последствиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Прекращение действия договора говорит о безответственной политике США. Второе, тем самым разрушается система европейской безопасности. Третье, я лично не верю, что американцы не будут ставить ракеты в европейской части мира", — заявил Швыткин в эфире НСН.

По мнению парламентария, это ставит под сомнение подписание в дальнейшем Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), что может привести к новому витку гонки вооружений.

Он отметил, что Россия предлагает объявить мораторий на нераспространение ракет средней и меньшей дальности со стороны США и стран НАТО.

Швыткин также подчеркнул, что Россия готова жестко отвечать в случае размещения американских ракет в Европе.

"Это будет нацеленность наших ракет на те страны, где будут размещены ракеты, и, конечно, усиление средств ПВО и размещение ракет ближе к западным границам", — заключил депутат.

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США официально выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В МИД РФ сообщили, что действие ДРСМД официально прекращено со 2 августа 2019 года по инициативе США.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.