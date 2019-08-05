Старейший ГЛОНАСС сломался

Старейший космический аппарат (КА) глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС сломался, сообщает РИА Новости.

Агентство обратило внимание на данные о состоянии группировки КА, публикуемые Информационно-аналитическим центром и Системой дифференциальной коррекции и мониторинга ГЛОНАСС, согласно которым неисправность спутника, запущенного 25 декабря 2006 года, зафиксирована 1 августа в 15:45 по московскому времени, а сам КА выведен на незапланированное техобслуживание. Заявленный гарантийный срок активного существования данного КА составлял семь лет.

В настоящее время, кроме упомянутого КА, действуют 23 спутника ГЛОНАСС, два КА находятся в орбитальном резерве, еще один спутник проходит летные испытания, тогда как для покрытия территории всего земного шара навигационной системой необходима активная работа 24 КА.

В июне в заключении Счетной палаты по проекту поправок к федеральному бюджету на 2019 год указывалось, что санкции стран Запада, введенные в отношении электроники военного и двойного назначений, привели к сокращению финансирования ГЛОНАСС.

В апреле заместитель гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич заявил, что точность ГЛОНАСС к 2025 году повысится на четверть.

В том же месяце сообщалось, что завершение эксплуатации тяжелых ракет "Протон-М" и неготовность создаваемых им на замену носителей "Ангара-А5" привели к необходимости облегчения массы выводимых на околоземную орбиту спутников ГЛОНАСС.

В марте президент некоммерческого партнерства системы Александр Гурко заявил, что Индия будет производить навигационные чипсеты (составная часть навигационных систем для получения сигналов со спутников) ГЛОНАСС российской разработки.

В ноябре 2018 года Урличич сообщил, что ГЛОНАСС после 2021 года станет частью проекта "Сфера".

В апреле того же года гендиректор предприятия-производителя спутников "ИСС имени Решетнева" Николай Тестоедов рассказал, что космические аппараты ГЛОНАСС почти на 40 процентов состоят из зарубежных комплектующих.