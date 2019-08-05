Суда Балтийского флота поразили "врага" на учениях "Океанский щит"

Малые ракетные корабли Балтийского флота "Пассат" и "Ливень" разгромили группировку условного противника в ходе оперативных учений "Океанский щит – 2019". Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота 2 августа.

"В назначенных районах Балтийского моря малые ракетные корабли и ракетные катера произвели электронные пуски противокорабельных крылатых ракет", — говорится в сообщении.

"Пассат" и "Ливень" успешно нанесли ракетный удар по корабельной ударной группе "противника", которая была сформирована из ракетных катеров "Уренгой", "Моршанск" и Р-257. Эти суда, в свою очередь, отразили удар с помощью зенитных средств и нанесли ответный.

Учения проводились в условиях сложной помеховой обстановки с применением средств радиоэлектронного противодействия с обеих сторон.

Оперативные учения Военно-морского флота (ВМФ) России "Океанский щит – 2019" начались 1 августа и продлятся до 9 августа. В маневрах задействованы 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов ВМФ и Воздушно-космических сил, более 10 тыс. человек личного состава Вооруженных сил.

Целью мероприятий является "отработка вопросов применения межфлотской группировки ВМФ". В ходе учений будет проверена готовность сил ВМФ к защите национальных интересов страны.