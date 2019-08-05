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05.08.2019
Российская газета

Начальник Генштаба вручил государственную премию имени Г.К. Жукова

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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов.
Источник изображения: Григорий Сысоев/ РИА Новости

В пятницу в Минобороны состоялась церемония вручения государственной премии РФ имени Г.К. Жукова. Ее провел начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он сказал, что комиссией было рассмотрено 16 работ, представленных отдельными авторами и авторскими коллективами.

А всего в конкурсе участвовали более 90 соискателей, в том числе военнослужащие, представители ветеранских организаций, ученые и производственники, писатели и художники. По словам Герасимова, все они "профессионалы высокого класса, без остатка посвятившие себя любимому делу".

В итоге победителями стали 16 человек. В области науки это ведущий научный сотрудник 3-го Центрального НИИ Минобороны РФ Рудольф Быстров, главный научный сотрудник Александр Гвоздев, руководитель отдела военно-технической информации Александр Немцов, а также начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ Николай Паршин.

В номинации, где оценивались лучшие труды по созданию техники и вооружения, премию вручили А.Ю. Беккиеву, В. Н. Глебову, С. Ю. Истракову, В А. Одринскому. А также группе ученых и конструкторов в составе О. А. Гомозова, В.П. Тюрютикова, А. А. Чесалина и А. В. Шишанова.

Темы их исследований и разработок не называются. Однако из сообщения Минобороны известно: лауреаты премии отмечены "за цикл научных трудов по теории и практике анализа и синтеза высокоинформативного и высокоточного радиоэлектронного вооружения, способствующих развитию военной науки, строительству Вооружённых сил РФ и укреплению обороноспособности страны". А еще - "за разработку и внедрение технологии производства высокоточной геопространственной информации в целях решения задач обороны страны и безопасности государства".

Известно и другое - представители Калужского регионального отделения Комитета памяти маршала Жукова Борис Измайлов, Владимир Исаков и Владимир Скрипкин удостоились престижной государственной премии за подготовку серии книг, посвященных павшим в Великой Отечественной войне, героизму и мужеству защитников Отечества. Этот пятитомник был издан в рамках проекта "Эстафета памяти".

Напомним, что государственная премия имени Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова была учреждена указом президента РФ в 1996 году. Она ежегодно присуждается за достижения в области военной науки, создания вооружения и военной техники, а также литературы и искусства.


Юрий Гаврилов

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