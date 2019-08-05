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05.08.2019
Известия.ru

Бронемашина "Тайфун" поступит на вооружение в ВДВ в 2020 году

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Бронеавтомобиль "Тайфун" К4386, разработанный специально для Воздушно-десантных войск, начнет поступать на вооружение в 2020 году. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу производителя машины — АО "Ремдизель".

"Государственные испытания подходят к завершающему этапу", — отметили в "Ремдизеле", добавив, что более точную информацию может дать только Министерство обороны.

Собеседник агентства добавил, что все испытания "были отработаны на 100%". При этом каких-то серьезных недостатков выявлено не было.

Источник информагентства в оборонно-промышленном комплексе в свою очередь сообщил, что бронемашине предстоит пройти испытания на военных спецполигонах. Эти тесты завершаться в 2019 году, после чего автомобиль можно будет поставлять в войска.


"Тайфун-ВДВ" К4386, способный десантироваться с самолетов Военно-транспортной авиации ВКС РФ, имеет комбинированную защиту из керамической брони и сниженную снаряженную массу. Автомобиль может оснащаться крупнокалиберным пулеметом "Корд" или другим вооружением на турельной установке.

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Страны
Россия
Продукция
Корд
Тайфун-ВДВ
Компании
Ремдизель
Проекты
2020-й год
Тайфун
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