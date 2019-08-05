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05.08.2019
Lenta.ru

Дозаправку Ту-95МС над Волгой показали на видео

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Воздушную дозаправку советско-российского турбовинтового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС самолетом-заправщиком Ил-78 в небе над Волгой в Саратовской области сняли на видео. Соответствующий ролик опубликовала "Звезда".

Дозаправка проходила на высоте более пяти тысяч метров. Скорости самолетов оцениваются в 600 километров в час. Расстояние между Ту-95МС и Ил-78 составило менее 30 метров.

"Продолжительность полетов составила более восьми часов. В полетах было задействовано до десяти экипажей стратегических ракетоносцев Ту-95МС и самолетов-заправщиков Ил-78", — сообщили в Минобороны России.

В мае появилось видео с сопровождением истребителями МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота России ракетоносцев Ту-95МС воздушно-космических сил (ВКС).

В декабре 2018 года бывший главком ВКС, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), который заменит Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95МС, является новым шагом в создании дальних бомбардировщиков и бомбардировщиков-стратегов.

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Страны
Россия
Продукция
Ил-78
МиГ-31
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
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