Ракетный вопрос: Россия предложила США мораторий на РСМД

Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение РСМД

Москва уже ввела мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности и предлагает США и НАТО сделать то же самое, заявили в МИД РФ. В ведомстве уточнили, что этот запрет будет действовать до тех пор, пока Вашингтон сам не решит разместить где-либо свои ракеты. С прекращением действия ДРСМД 2 августа не осталось документа, который бы контролировал этот процесс.

Москва предлагает США и НАТО объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), как это уже сделала Россия, заявил ТАСС замглавы МИД России Сергей Рябков. Дипломат также отметил, что вопрос возвращения к договоренностям по контролю над такими системами "никто не снимает с повестки дня".

"Мы новые переговоры американцам не предлагаем, об этом было ясно сказано президентом Российской Федерации 2 февраля текущего года.

Предложили США и другим странам НАТО взвесить возможность объявления такого же моратория на развертывание средств средней и меньшей дальности, как наш, как тот мораторий, который был объявлен Владимиром Путиным, заявившим, что, до появления у американцев в том или ином регионе подобных средств, Россия будет воздерживаться от размещения соответствующих наших систем, когда они у нас появятся", - подчеркнул Рябков.

Несколькими днями ранее он заявил, что Россия не исключает возможности размещения РСМД недалеко от США в ответ на аналогичные действия Вашингтона. Рябков назвал подлетное время "ключевым моментом".

Ситуация со взаимным размещением ракет, по его мнению, является "умозрительно-абстрактной". Он также провел "литературную, а не географическую" аналогию с Карибским кризисом.

Замглавы МИД обратил внимание, что мораторий на размещение ракет пока действует, но США и НАТО имеют "суперлегкое отношение" к международной безопасности.

Срок действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) истек 2 августа.

Об этом заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года", - указали в сообщении МИД РФ.

Госсекретарь США Майкл Помпео, в свою очередь, подтвердил в своем твиттере, что Вашингтон официально выходит из ДРСМД. "2 февраля США дали России 6 месяцев на то, чтобы вернуться к исполнению ДРСМД. Россия отказалась, поэтому действие договора заканчивается сегодня", - написал Помпео.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что прекращение действия ДРСМД между Россией и США ударит по мировой безопасности.

Депутат, слова которого приводит РИА "Новости", предупредил, что прекращение ДРСМД может повлечь за собой гонку вооружений стран, и тогда безопасность окажется под угрозой, в частности, в Европе.

Ситуацию прокомментировали и в другой ядерной державе - Китае. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что китайское внешнеполитическое ведомство выступает против выхода США из ДРСМД и сожалеет об этом решении.

Она подчеркнула, что данное решение подрывает стратегический баланс в мире, и призвала Соединенные Штаты придерживаться своих обязательств.

При этом Германия возложила ответственность за выход из договора на Россию. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Глава ведомства призвал создать новые договоренности для предотвращения гонки ядерных вооружений.

Маас выразил мнение, что с потерей ДРСМД Европа теряет и часть своей безопасности. Он убежден в том, что именно Россия не сумела сделать все необходимое для сохранения договора.

При этом изначально процесс выхода из ДРСМД инициировали именно США. Президент страны Дональд Трамп объявил о приостановлении участия в соглашении его государства 2 февраля. Условиями договора предусмотрено, что полное расторжение документа возможно только спустя полгода после объявления одной из сторон о соответствующем намерении. То есть ДРСМД должен был завершить свое действие как раз 2 августа.

Этого можно было избежать, если бы стороны нашли компромисс по взаимным претензиям. Соединенные Штаты обвинили Россию в нарушении договора из-за крылатой ракеты 9М729. Вашингтон считает, что дальность ее полета превышает разрешенную. Но Россия с этим не согласна.

Москва предъявила США встречные претензии. Они касаются американских систем противоракетной обороны, которые Штаты разместили в Румынии и сейчас размещают в Польше. В РФ уверены, что на эти ПРО можно установить крылатые ракеты "Томагавк" с запрещенной дальностью действия. США также отвергли претензии российской стороны.

В связи с этим президент России Владимир Путин 2 февраля также объявил, что его страна в ответ на аналогичные действия США приостанавливает участие в ДРСМД.

При этом он заверил, что российская сторона не будет размещать в Европе или иных регионах мира оружие средней и меньшей дальности, пока там не появится американское.

Лидия Мисник